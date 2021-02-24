Kar yağışı yüz güldürdü

Bu yıl küresel ısınmanın etkisiyle düşük seyreden yağışlar tarımsal kuraklık riskini de doğurmuştu. Ancak son dönemde arka arkaya yağan karla birlikte çiftçinin de umudu arttı. Bu yağışlar tarımsal kuraklık nedeniyle verimdeki kaybın yüzde 10 önüne geçti diyen çiftçiler, "Ancak kar yağışı bazı bölgelerde beklenilen seviyede gerçekleşmedi. Buradaki kaybı ancak su ve gübreyle telafi edebiliriz. Devlet destekleri iki katına çıkardı ama hemen ertesi gün gübre üreticileri de zam yaptı. Devlet desteği devam etmeli. Eğer gübre desteği verilir ve bahar yağmurları da beklediğimiz şekilde gerçekleşirse kuraklıktan oluşabilecek kaybın önüne geçeriz aksi takdirde verim düşer" diyor.Türkiye Ziraatçıler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, çiftçilerin ekimde beklenilen yağışların gelmemesi nedeniyle tarlaya tohumları geç ektiğini belirterek, "Sonrasında bir yağmur geldi, çimleme dediğimiz olay gerçekleşti. Şimdi yağan kar da don tehlikesinin önüne geçti. Kuraklık nedeniyle yaşanacak kaybın yüzde 10 önüne geçti" dedi. Türkiye'de her bölgenin farklı ekim zamanı olduğuna dikkat çeken Demirtaş, "Bazı bölgelerde sonbahar yağmuru olmadığı için çiftçi ekim yapmadı. Bazı bölgelerde de kar beklenilen seviyede olmadı. Verimdeki kaybı gübre ve suyla telafi etmek gerekiyor" diye konuştu. Devletin 2017'den beri gübre desteklerini sabit yürüttüğünü anlatan Demirtaş, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destekler yüzümüzü güldürdü ancak gübreye üç kata yakın zam yapıldı. Hala maliyetleri karşılamıyor. O nedenle biz desteklerin devamını bekliyoruz. Hasat olmadan öngörüde bulunmak zor ama eğer destekler devam eder ve bahar yağmurları da gelirse kaybı telafi ederiz diye düşünüyoruz" diye konuştu.KONYA Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker de, kar yağışının yüzlerini biraz güldürdüğünü ancak bunun çok yeterli olmadığını kaydetti. Kavuneker, "Kar çok sınırlı yağdı. Sonbaharda da yağmur az yağmıştı. O nedenle çimlenmede yüzde 20'ye yakın kaybımız oldu. Bunu sulama ve gübrelemeyle telafi edeceğiz ancak gübre fiyatları çok arttı" dedi. Ocak ayında gübreleme maliyetlerinin bir dönüm başın 111 TL olduğunu anlatan Kavuneker, şunları anlattı: "Şubatta bir dönüm gübre maliyeti 168 TL'ye çıktı. Devletin açıkladığı destekle 8 TL'si devletten 160 TL'si çiftçiden olacak. Ancak devletin açıkladığı desteğin hemen ertesi gün gübreye yine 150 kuruş zam geldi. Yani dönüm başına maliyet 169.5 TL'ye çıktı."