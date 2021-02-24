Rüzgârdan elektrik üretiminde tarihi rekor

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgârdan elektrik üretiminin ocakta tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçtiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dönmez, "Ocakta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10.7'sini Anadolu'nun serin rüzgârlarından elde ettik" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ocak ayı itibarıyla rüzgârda kurulu kapasitesi 9 bin 7 megavat olarak kayıtlara geçmişti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, kurulu güç de bir önceki aya göre 380 megavat artarak 96 bin 271 megavata ulaştı. Kurulu güç içinde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 63.7 olarak açıklandı. Ocakta elektrik üretiminin de yüzde 49.5'i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) yaz saati uygulamasının enerji tüketimine etkisi ve psikolojik/sosyolojik yansımasını araştırdı. Bilimsel araştırmaya göre, 2016'da sabit yaz saati uygulamasına geçilmesi enerji verimliliği kazanımları (yıllık bazda aydınlanma süreleri, gün ışığı kullanımı gibi) ile psikolojik/sosyolojik olarak olumlu katkılar sağladı. Uygulamayla, kış aylarında Avrupa ile aramızdaki saat farkı 1 saat daha artıyor ve hava geç aydınlanıyor. Elektrik faturalarındaki tasarruf da 4 milyar lirayı geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Uygulama elektrik tüketiminde yüzde 1.32-3.62 arasında değişen enerji tasarrufu sağlanabileceğini gösterdi" dedi.Bakan Dönmez, İTÜ ile imzalanan protokolle yaz saati uygulamasının enerji tüketimine etkisi ile psikolojik/ sosyolojik yansımasının incelendiğini belirterek, "Uygulamadan elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin bir kâr elde etmesi söz konusu değildir" diye konuştu.