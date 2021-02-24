Bankaların Şubat ayı kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberi: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların Şubat ayı güncel kredi faiz oranlarında değişiklik yaşanıyor. Pandemi sürecinde bankalar tarafından sık sık uygun fiyatlı kredi destek paketleri sunulmuş, sunulan bu paketler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu Şubat ayında da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları
Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları haberimizde…
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.47
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.6
Taşıt kredisi: 1.58
Konut kredisi: 1.42
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.42
Taşıt kredisi: 1.49
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredisi: 1.62
Konut Kredisi ADK: 1.34