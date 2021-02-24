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Bankaların Şubat ayı ile ilgili haberi: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bankalar dönem dönem kredi faiz oranlarında değişikliğe gidiyor. Özellikle, kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları vatandaşların ilgi odağı oluyor. Şubat ayı bankaların kredi faiz oranları belli oldu. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere bankaların ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 24.2.2021 09:36 Son Güncelleme: 24.2.2021 09:36 ABONE OL
Bankaların Şubat ayı kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberi: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların Şubat ayı güncel kredi faiz oranlarında değişiklik yaşanıyor. Pandemi sürecinde bankalar tarafından sık sık uygun fiyatlı kredi destek paketleri sunulmuş, sunulan bu paketler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu Şubat ayında da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

BANKALARIN ŞUBAT AYI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları haberimizde…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.47

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.6

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.49

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1.62

Konut Kredisi ADK: 1.34

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1.49

Taşıt Kredisi: 1.49

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Bankaların Şubat ayı kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberi: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?
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