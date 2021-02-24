Son dakika: Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği müjdesi!

"10 BİNE YAKIN SEYAHAT ACENTEMİZİN FAYDALANABİLECEĞİNİ ÖNGÖRMEKTEYİZ"

Arslan, ülkelerin aşılama gayretlerinin seyahatlerde 2021 yılında yoğunluk olacağını gösterdiğini ifade ederek, Halkbank olarak sektörü finanse edeceklerini söyledi.

Halkbank olarak turizm sektöründeki firmaların finansman ihtiyaçlarına destek sağlayabilmek için Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminatlı Turizm Destek Paketi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Şimdi turizm sektörünün en önemli paydaşlarından olan seyahat acenteleri için, TÜRSAB'la birlikte bir protokol imzalıyoruz. Bu protokol uyarınca bir üst limit oluşturmuştuk, bunu daha önce 75 bin TL üst limit olabilir düşüncesindeydik ama bu sabah sayın başkanımız Firuz Bey ve sayın ticaret odası başkanımızla yaptığımız değerlendirmede prensip olarak bu 75 bin limiti 100 bin TL üst limit olarak uygulama kararı aldık. Dolayısıyla bu üst limit çerçevesinde 'TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentelerine Destek Paketi' sayesinde acentelerin finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılamayı ve turizm sezonu öncesi hazırlıklarına destek olmayı hedefliyoruz.

Bu tabi prensip bir limitti, bazı firmalar gerekli koşullar sağlandığı takdirde bunun daha üzerinde elbette yararlanabileceklerdir. Paket kapsamında TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin ihtiyaç ve taleplerine göre 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya varan vadeli nakit işletme kredisi, bizim ticari markamız olan Paraf Kobi Kart, teminat mektubu ve ticari kredili mevduat hesabı taleplerine yanıt vermiş olacağız. Ayrıca paketten faydalanan TÜRSAB üyelerine dijital kanallarımızdan ücretsiz EFT/havale yapma imkanlarını da sağlamış olacağız. Bu destek paketinden 10 bine yakın seyahat acentemizin faydalanabileceğini öngörmekteyiz."

Arslan, farklı sektörlere sağlayacakları yeni çözümlerle ekonomik aktiviteyi desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.