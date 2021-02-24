Türkiye’den ekonomik mucize

Dünyanın başına 100 yılda bir gelecek felaket olarak görülen koronavirüs salgınında, dev ekonomiler sarsılırken, Türkiye ekonomik başarı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2020'yi pozitif büyümeyle kapatması beklenen Türkiye ekonomisine bir övgü de Almanya'dan geldi. Uluslararası bankalar ve finans kuruluşları art arda 2020 büyüme öngörüsünü revize ederken, Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt da "Türk ekonomik mucizesinin nedenleri" başlığıyla tam sayfalık bir haber yayımladı.

Alman basınında Türkiye övgüsü! Türkiye'nin küresel çaptaki ekonomik başarısı ses getirdi | Video

Türkiye'nin 2020'de dünyada büyüyen birkaç ekonomiden biri olduğunun ifade edildiği analizde, Dünya Bankası ve IMF'nin Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükselttiği bilgisine yer verildi. Küresel ekonomide kaydedilen yüzde 4.3'lük düşüş göz önüne alındığında, IMF'nin yüzde 1.2'lik büyüme öngörüsünün olağanüstü bir gelişme olduğunu söyleyen Handelsblatt, kaydedilen pozitif büyümenin ardındaki nedenleri de sıraladı. Alman gazete, pozitif büyümenin en büyük nedeninin, Türkiye'nin giderek gelişen potansiyel piyasa hacmi olduğunu kaydetti.



ÖNLEMLER BÜYÜTTÜ

Yazıda, pandemiye rağmen Türkiye'nin aldığı önlemlerin ülke ekonomisinin büyümesine yardımcı olduğu belirtildi. Uygulanan düşük faiz politikasının da büyüme sürecine katkı sağladığına dikkat çeken gazete, Kasım 2020'ye kadar düşük seviye tutulan faiz oranının şirketleri yatırım yapmaya, tüketicileri de alışveriş yapmaya teşvik ettiği belirtildi. Gıda sektörünün kapatılmasının, Türk ekonomisini kötü yönde etkilemediği belirtilirken, bu dönemde restoran ve kafeler için geçerli olan uzaktan servis politikasının, işletmeciler için kurtarıcı bir rol üstlendiğine de yer verildi. Türkiye'nin turizm sektöründeki başarılı adımlarının da büyümedeki payının büyük olduğunu belirtildi.



ŞİRKETLERDEN REKOR KÂR

Düşük faizlerin Türk Lirası'na bir ara değer kaybettirse de şirketlerin rekor kârlar elde etmesine vesile olduğunu yazan gazete, haberinde şöyle dedi: "Türkiye'de birçok şirket rekor kar bildirdi. Aksa, 2020 yılının dördüncü çeyreği ile Ocak 2021'de ful kapasite çalıştığını açıkladı. Orge, yüzde 28 daha fazla kar bildirdi. Erdemir yüzde 17, Otosan ise yüzde 30."