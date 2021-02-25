10 bin seyahat acentesine nefes

Turizm sektöründe otellerden sonra seyahat acentelerine de nefes aldıracak finansman paketi hazırlandı. Halkbank Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlayacak. 10 bin acentenin paketten faydalanabileceği öngörülüyor. Dün Halkbank ile TÜRSAB arasında protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, "Kovid-19 salgını nedeniyle seyahat hareketliliğinin azalması hem küresel düzeyde hem de ülkemizde turizm sektörünün olumsuz etkilenmesini beraberinde getirdi. Ancak geldiğimiz nokta itibarıyla hem bizim hem de sektörün geleceğe yönelik pozitif ve umut yüklü bir bakış açısı olduğunu belirtmek isterim. Ülkelerin aşılama gayretleri seyahatlerde 2021 yılında yoğunluk olacağını gösteriyor" dedi.Arslan, seyahat acenteleri için üst limitin 75 bin TL olacağını ancak daha sonra bunu sektör ile görüşüp, 100 bin TL'ye çıkardıklarını söyledi.6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 95 bin TL'ye kadar 'Nakit İşletme Kredisi' sunulacak.Asgari 5 bin TL limitli Paraf KOBİ Kredi Kartı tahsis edilecek. Firma ihtiyaç ve talebine göre limit 100 bin TL'ye kadar çıkartılabilecek.İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 bin TL'ye kadar limitli Ticari Kredili Mevduat Hesabı sağlanacak.Azami 95 bin TL limitli, 1 yıl vadeli TL Teminat Mektubu düzenlenebilecek.TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da "82 yıldan bu yana ülkemiz için, halkımız için çalışanların yanında, üretenlerin destekçisi olan Halkbank, turizm sektörümüze olan güvenini 'Turizme Güven Kredi Paketi' ile gösteriyor. Paket, sektörümüzün yeniden hareketlenmesi, toparlanması ve yükselişi için büyük bir katkı sağlayacaktır. Turizmdeki hedeflerimize ulaşmak için seyahat acentelerinin önünün açılması, pazarlama alanında katkı verilmesi ve her şeyden öte moral desteğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan Halkbank tarafından sağlanan destek, çok özel bir anlam ifade ediyor" dedi.