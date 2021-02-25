ASELSAN 2020’yi rekorlarla kapattı

ASELSAN kârlı büyümeyedevam ediyor.3 kıtada 12 ülkeyeyayılan satış veüretim ağıyla dünyanınen büyük48'inci savunmasanayi şirketiolan ASELSAN,2020 yılını darekor sonuçlarla tamamladı.Şirketin konsolidenet satışları geçen yılagöre yüzde 24 yükselerek16 milyar TL'yi aşarken,net kârı da geçenyıla göre yüzde 33 artışla4.5 milyar TL seviyesineulaştı. Şirketin Faiz,Amortisman ve VergiÖncesi Kârı (FAVÖK)yüzde 38 yükselerek 4milyar TL ile rekor seviyeyeulaştı. FAVÖK marjıise öngörülerin de üzerineçıkarak yüzde 24.4 ileşirket tarihinin en yüksekseviyesinde gerçekleşti.ASELSAN, salgınnedeniyle ülkeler arasıhareketliliğin tümüyledurduğu 2020'de ihracattakikoşusuna kesintisizdevam etti. Şirket6 yeni ülke ile toplam446 milyon dolartutarında sözleşmeimzalayarakTürkiye'nin ihracathacmine katkı sağladı.Yurtdışındanyeni alınan siparişlerinkatkısıylayurtdışı bakiyesiparişler 1 milyardolar eşiğini aşaraktarihi zirvesine ulaştı.Toplam bakiye siparişlerde 9.5 milyar dolar olarakgerçekleşti.ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "2020'de ASELSAN 3.3 milyar TL seviyesinde Ar-Ge harcaması yaparak faaliyetlerini artırarak devam ettirdi. 4 bini aşkın tedarikçimizin pandemiden olumsuz etkilenmemesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Ulaştığımız yüksek ciro ve kârlılık rakamlarımız bir aile olmanın bilinciyle uyguladığımız bu yönetim stratejilerimizin sonucudur" diye konuştu.