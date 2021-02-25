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2020’yi rekorlarla kapattı

Giriş Tarihi: 25.2.2021 ABONE OL
ASELSAN 2020’yi rekorlarla kapattı
ASELSAN kârlı büyümeye devam ediyor. 3 kıtada 12 ülkeye yayılan satış ve üretim ağıyla dünyanın en büyük 48'inci savunma sanayi şirketi olan ASELSAN, 2020 yılını da rekor sonuçlarla tamamladı. Şirketin konsolide net satışları geçen yıla göre yüzde 24 yükselerek 16 milyar TL'yi aşarken, net kârı da geçen yıla göre yüzde 33 artışla 4.5 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) yüzde 38 yükselerek 4 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı. FAVÖK marjı ise öngörülerin de üzerine çıkarak yüzde 24.4 ile şirket tarihinin en yüksek seviyesinde gerçekleşti. ASELSAN, salgın nedeniyle ülkeler arası hareketliliğin tümüyle durduğu 2020'de ihracattaki koşusuna kesintisiz devam etti. Şirket 6 yeni ülke ile toplam 446 milyon dolar tutarında sözleşme imzalayarak Türkiye'nin ihracat hacmine katkı sağladı. Yurtdışından yeni alınan siparişlerin katkısıyla yurtdışı bakiye siparişler 1 milyar dolar eşiğini aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Toplam bakiye siparişler de 9.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

3.3 MİLYAR TL AR-GE
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "2020'de ASELSAN 3.3 milyar TL seviyesinde Ar-Ge harcaması yaparak faaliyetlerini artırarak devam ettirdi. 4 bini aşkın tedarikçimizin pandemiden olumsuz etkilenmemesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Ulaştığımız yüksek ciro ve kârlılık rakamlarımız bir aile olmanın bilinciyle uyguladığımız bu yönetim stratejilerimizin sonucudur" diye konuştu.

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ASELSAN 2020’yi rekorlarla kapattı
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