ASELSAN 2020’yi rekorlarla kapattı

ASELSAN kârlı büyümeye
devam ediyor.
3 kıtada 12 ülkeye
yayılan satış ve
üretim ağıyla dünyanın
en büyük
48'inci savunma
sanayi şirketi
olan ASELSAN,
2020 yılını da
rekor sonuçlarla tamamladı.
Şirketin konsolide
net satışları geçen yıla
göre yüzde 24 yükselerek
16 milyar TL'yi aşarken,
net kârı da geçen
yıla göre yüzde 33 artışla
4.5 milyar TL seviyesine
ulaştı. Şirketin Faiz,
Amortisman ve Vergi
Öncesi Kârı (FAVÖK)
yüzde 38 yükselerek 4
milyar TL ile rekor seviyeye
ulaştı. FAVÖK marjı
ise öngörülerin de üzerine
çıkarak yüzde 24.4 ile
şirket tarihinin en yüksek
seviyesinde gerçekleşti.
ASELSAN, salgın
nedeniyle ülkeler arası
hareketliliğin tümüyle
durduğu 2020'de ihracattaki
koşusuna kesintisiz
devam etti. Şirket
6 yeni ülke ile toplam
446 milyon dolar
tutarında sözleşme
imzalayarak
Türkiye'nin ihracat
hacmine katkı sağladı.
Yurtdışından
yeni alınan siparişlerin
katkısıyla
yurtdışı bakiye
siparişler 1 milyar
dolar eşiğini aşarak
tarihi zirvesine ulaştı.
Toplam bakiye siparişler
de 9.5 milyar dolar olarak
gerçekleşti.
3.3 MİLYAR TL AR-GE
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "2020'de ASELSAN 3.3 milyar TL seviyesinde Ar-Ge harcaması yaparak faaliyetlerini artırarak devam ettirdi. 4 bini aşkın tedarikçimizin pandemiden olumsuz etkilenmemesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Ulaştığımız yüksek ciro ve kârlılık rakamlarımız bir aile olmanın bilinciyle uyguladığımız bu yönetim stratejilerimizin sonucudur" diye konuştu.