Elektriğe 66.7 milyarlık yatırım

13. elektrikDağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021-2025 dördüncü uygulama döneminde toplam 66.7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanıyor. Planlı bakımlar için 10.5 milyar TL'lik bir bütçe ayırdık" dedi. Toplantıda elektrik dağıtım şirketlerinin vatandaş memnuniyet karneleri de açıklandı. Buna göre, 2019'da yüzde 46.4 olan genel memnuniyet oranı 6.1 puan artarak, 2020'de yüzde 52.5'e yükseldi. Çağrı merkezlerine ulaşılabilirlik seviyesi yüzde 99.82, servis seviyesi yüzde 92.3, cevaplama oranı yüzde 97.65 olarak gerçekleşti. 2019'da Türkiye kayıp-kaçak oranı hedefi yüzde 13.60'tı. Bu oranın gerçekleşmesi yüzde 11.43 oldu.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ise vatandaşı kesintilere mahkum eden şirketlerin bedelini finansal olarak ödeyeceğini söyledi.