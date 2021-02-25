Havalimanında garanti ödemesine erteleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden havacılığın İstanbul merkezi olan, yolcu sayısı düşen ve gelirleri azalan İstanbul Havalimanı için garanti ödemelerinin ve kiraların erteleneceğini söyledi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) bağlı havalimanlarında faaliyet gösteren esnafın 2020 kiralarının iptali, 2 yıl boyunca oluşacak kiraların da yüzde 50 düşürülmesine yönelik düzenlemeyi hatırlatan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı için ise ayrı bir hazırlık olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, karşılıklı mahsuplaşma esasıyla devletin garanti ödemelerini yapmayacağını, karşılığında kira da almayacağını belirterek, söz konusu uygulamanın 2 yıl için geçerli olabileceğini, işletme süresinin de bu kapsamda uzatılabileceğini ifade etti.