Mardin'de turizm sezonu için bir araya geldiler

Mardin'de bir süre önce hizmet vermeye başlayan beş yıldızlı bir otelin ev sahipliğinde düzenlenen turizm sektör toplantısına Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç STK temsilcileri ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı.

Pandemi kuralları dikkate alınarak düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabahattin Genç, "Mardin'de vakaların düşmesi ile pandemi sonrası olası normalleşme süreci ile turizm sezonu için bu toplantıda netice ve çözümler ortaya koymak için bir araya geldik. Mardin için turizmin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi gibi birçok şey ortaya konması gerekir. Maalesef en büyük eksikliğimiz kolektif iş yapma becerisine sahip değiliz. Bir araya gelerek ortak bir platformda sorunları, çözümleri daha güçlü bir sesle ifade edemiyoruz. Hepimizin dile getirdiği, sorun olarak gördüğü konularda eylem planı ortaya koymalıyız. Mardin'e gelecek misafirlerimizin memnuniyetini esas alan yönetim biçimini sergilemeliyiz. Turizm sektöründe uğraş veren en küçük esnafından en büyük esnafına, otelcisinden hediyelik eşyacısına kadar hepimizin misafirlerimizin memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalıyız. Mardin'e gelen tüm misafirlere huzurlu, rahat, konforlu şekilde biz de hassasiyet göstermeliyiz. Bu anlamda çözüm önerileri ve fikirleriniz olursa, bunlara her zaman açığız, dikkate alacağız. Mardin'in, dokusuna yapısına uygun bulunan projeleri hayata geçireceğiz. Mardin'de sürdürülebilir ve planlı şekilde turizmi geliştireceğiz. Hep birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

Mardin Turizm ve Otel İşletmecileri Dernek başkanı Azad Özgür Güngür de çok zor bir süreçten geçtiklerini hatırlatarak bölgedeki turizmin sorunları ve yapılması gerekenlerle ilgili bir brifing verdi. Toplantıda, turizm sorunları, çözüm ve öneriler ele alındı. Sektör toplantılarının düzenli yapılması, turizm komisyonu kurulması, Mardin'deki trafik sıkıntısı, kaçak yapılar, temiz şehir, betonarme kirliliği ve işletmelerde yüksek ses konularında görüş ve fikirler dile getirildi.