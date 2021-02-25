Sera desteği çiftçilerin yüzünü güldürdü

Kocaeli'nde, kırsalda kar yağışı ve rüzgâr nedeniyle seraları zarara uğrayan çiftçilere, kötü hava koşullarına dayanıklı olan tamamı hibe sera naylonu ile yüzde 50 hibeli modern sera yapımı desteği veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasar tespit tutanağı düzenlenen Kocaeli genelinde kırsal kesimdeki 300 çiftçiye talepleri üzerine sera naylon dağıtımına başlandı.

İLK OLARAK BAYRAKTAR KÖYÜ

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çiftçilere önemli destekler sağlayarak onların yanında olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda kar ve rüzgardan seraları zarar gören çiftçilere tamamı hibe olan sera naylonu dağıtımı gerçekleştiriliyor. Çiftçilere can suyu olacak dağıtım ilk olarak en çok zarar gören İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde yaklaşık 74 çiftçiye 13,5 metreye 46 metre ebadındaki UV+AB+EVA+IR katkılı, 36 aya kadar ekonomik ömrü olan birer top sera naylonu teslim edildi.

3.5 MİYON LİRALIK KATKI

Dağıtım programına, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe, Bayraktar Mahallesi Muhtarı Ali Cevat Tomardur, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü, ziraat mühendisleri ve çiftçiler katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin tamamı hibe sera naylonu ve yüzde 50 hibeli sera yapım desteği ile çiftçilere yaklaşık 3,5 milyon liralık katkı sağlıyor.

"EN ZOR ANIMIZDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YANIMIZDA OLDU"

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kardan dolayı bazı köylerde seraların zarar gördüğünü belirterek, "Fakat bu zor anımızda, bu zor günümüzde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bizi yalnız bırakmadı. Zarar gören seraların naylonunun yüzde yüzünü karşıladı." ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediyesinin, serasını yaptıracak olanlara da yüzde 50 hibe ile proje desteği sağlayacağını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti "Bu da çiftçilerimize önemli bir destek oldu. Bütün çiftçilerimiz adına Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle afetlerle karşılaşmayalım. Ama sigortalarımızı da yaptıralım."dedi.Daha sonra, Kocaeli'deki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak olan tamamı hibe modern sera naylonları çiftçilere teslim edildi. Sera naylonu desteği, belirlenen program çerçevesinde diğer ilçelerde zarara uğrayan çiftçilere verilecek.