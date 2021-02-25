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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşe geçti! 25 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

: bugün düşüşe geçti! 25 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ekonominin merkezinde yer alan gelişmeleri her gün güncel olarak sorgulanıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde düşüş eğilimi gösteren sarı metal, bilindiği üzere geçtiğimiz birkaç gün içinde yükseliş eğilimi göstermişti. Bugün ise gram altın fiyatı 412 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 373 liradan işlem görmektedir. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 25.2.2021 19:14 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşe geçti! 25 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi! Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları canlı ve güncel rakamlara bakıldığında bir düşüş eğilimi görülüyor. Birkaç gündür seyreden yükselişin ardından düşüş yaşayan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Özellikle iyi bir yatırım aracı olarak görülmesi ve ekonominin merkezinde yer almasından dolayı güncel olarak sorgulanan konuların da başında geliyor. Bu bakımdan; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 25 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 374,78

SATIŞ: 403,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.768,00

SATIŞ: 2.875,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.760,00

SATIŞ: 2.802,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.660,54

SATIŞ: 2.714,67

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.351,00

SATIŞ: 1.414,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 676,00

SATIŞ: 701,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 413,16

SATIŞ: 413,26

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşe geçti! 25 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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