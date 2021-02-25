SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşe geçti! 25 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi! Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları canlı ve güncel rakamlara bakıldığında bir düşüş eğilimi görülüyor. Birkaç gündür seyreden yükselişin ardından düşüş yaşayan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Özellikle iyi bir yatırım aracı olarak görülmesi ve ekonominin merkezinde yer almasından dolayı güncel olarak sorgulanan konuların da başında geliyor. Bu bakımdan; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 25 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;