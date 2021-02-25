Su faturası desteği kartlara yatılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir'den sosyal yardım alan Kocaelililere su faturası desteği verecek. Başkan Tahir Büyükakın'ın talimatıyla gerçekleştirilecek olan destekten toplamda 18.300 kişi faydalanacak. Destek kapsamında 41 Su Nakit Kartlara 50 TL su parası yatırılacak. Toplam desteğin nakit karşılığı ise her ay 915 bin TL olacak. 12 ay boyunca sürecek olan destek toplamda 10 milyon 980 bin TL'ye ulaşacak.

HER AY 915 BİN TL

Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı destek paketlerinden biri olan su faturası desteği karşılıkları 41 Su Nakit Kartlara yapmaya başladı. 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren kartlara yatırılan desteklerle vatandaşlar İSU Şube Müdürlükleri'nde faturalarını ödeyebilecekler.2. Pandemi Destek Paketi'nde yer alan su desteği her ay düzenli bir şekilde vatandaşların kartına yatacak. Destek kapsamında 18.300 ailenin hesabına toplamda 915 bin TL yatacak ve destek yalnızca su faturalarının ödenmesinde kullanılacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL YÜZDE 50 DESTEK VERİLDİ

Öte yandan İSU Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Haziran ayında gerçekleştirdiği olağan genel kurulunda öksüz, yetim, dul ve 65 yaş üstü yaşlı ve sosyal destek alanlar olmak üzere 9.945 aileye yüzde 50 oranında su indirimi yapılması kararlaştırılmıştı.

FATURA ÖDEYEMEYENLERİN SUYU KESİLMEDİ

Diğer yandan Büyükşehir, 2020 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sosyal yardım alıp su faturasını ödeyemeyenlerin su faturalarını ödedi. Pandemi döneminde su faturası gecikenlerin suyu da kesilmedi.