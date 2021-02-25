TOBB bir parmak bal çaldı!

Pandemi sürecinde dükkânını kapatan üyelerinden dahi aidat toplamaya devam eden, ödemeyene icra gönderen hatta yılbaşında enflasyonun üzerinde zam yapan oda ve borsalar, tepkiler artınca 'kısmi geri adım' attı. Zorunlu aidatlarla ilgili geçmişte de burnundan kıl aldırmayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) SABAH'ın konuyu gündeme taşıması üzerine üyelerinin ağzına bir parmak bal çalarcasına e-mail'ler göndermeye başladı. E-mail'de gecikme zammı, icra masrafı, avukatlık ücreti, tahsil harcı gibi masraflardan feragat edildiği duyuruldu.TOBB'a bağlı 365 oda ve borsadan, 1.3 milyon üyeye önceki gün bilgilendirme mailleri gitti. Mailde, "Sayın üyemiz, 2019 ve önceki dönemlere ait oda aidat alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır. Pandemi nedeniyle; başvuru yapmanıza gerek olmadan, otomatik olarak yapılandırılan aidat borçlarınızı online işlemler/ aidat sorgulama/ödeme ekranından 28.02.2021 tarihine kadar peşin/taksitli olarak ödeyebilirsiniz. 2019 ve önceki dönemlere ait aidat borçlarından, para zammı tahsil edilmeyecektir. Yapılandırmaya dahil olmayan 2020 yılına ait geçmiş dönem aidat borcundan, para zammı tahsil edilecektir. 28 Şubat 2021 tarihine kadar; icra takibi başlatılmış olan alacak- lara istinaden yapılan ödemelerden, icra masrafı, avukatlık ücreti, tahsil harcı tahsil edilmeyecektir" denildi. Oda ve borsalar üyelerinden geçmiş dönem borçlarına karşılık normalde gecikme zammı alıyordu. Tepkiler artınca bundan vezgeçmiş oldu.ZORUNLU aidatlar ve işlem ücretleri konusu uzun zamandır birçok kesimde tepki çekiyor. Geçen yılın ortasında bazı odaların üye aidatlarının tahsilinde icra yoluna gittiği de ortaya çıkmıştı. Pandemi döneminde icraya maruz bırakılan KOBİ'lerin ortak görüşü zorunlu aidat uygulamasının kalkması yönünde… TOBB'un üyelerden topladığı aidat ve işlem paralarının nerede kullanıldığını da şeffafça açıklamaması iş dünyasında rahatsızlık yaratıyor. Kurum ise kendilerine anayasal bir hak tanındığını ifade ediyor. TOBB'un 1.3 milyon üyesinden topladığı milyarlarca liralık aidatların resmi dayanağını ise 1982 Anayasası oluşturuyor. Anayasa'nın 135'inci maddesinde, meslek örgütlerine zorunlu üyelik şartı bulunuyor. KOBİ'ler, yeni anayasada bu şartın kaldırılmasını istiyor.TOBB'A bağlı oda ve borsalar yıl başında üye aidatlarına enflasyonun üzerinde zam yapmışlardı. Küçük esnafın kayıtlı olduğu ticaret odalarında en düşük aidat 300 TL'den 370 TL'ye çıkmıştı. Sermayesi 250 bin TL'nin üzerindeki işletmelerin aidatı 340 TL'den 535 liraya yükseltilmişti. Özvarlıkları 1 milyonu geçen şirketlerde ise aidatlar 650 liraya çıkarılmıştı. Sanayi odalarında bu rakamlar daha da yüksek.TOBB, üye aidatları dışındaki en büyük gelirini "sair hizmet gelirleri" olarak ifade edilen iştirakler ve bağlı ortaklık durumundaki şirketlerin temettülerinden elde ediyor. Bu gelirler, bütçenin ana kalemini oluşturuyor. Ancak TOBB, son 10 yıldır bütçesinin ulaştığı büyüklüğü açıklamıyor. En son 2011'de bütçe rakamını 228.3 milyon TL olarak açıklayan TOBB'un, 3 milyar dolar nakdi olduğu belirtiliyor