Arçelik 7 yılda 1.3 milyon adet ürünü geri dönüştürdü

ArçelikTürkiye Genel Müdürü Can Dinçer, 2014 yılından bugüne kadarki 7 yıllık süreçte, 1.3 milyon adet Atık Elektrikli, Elektronik Eşya'yı (AEEE) geri dönüştürdüklerini söyledi. Sürdürülebilirlik stratejilerinin önemli bir halkası olan Eskişehir ve Bolu'da kurdukları AEEE geri dönüşüm tesislerinde çevresel sürdürülebilirlik performansını daha da ileri taşımak için çalıştıklarını aktaran Dinçer, AEEE geri dönüşüm tesisleriyle, Türkiye'deki geri dönüşüm sektörünün kalitesinin artırılmasına katkı sağladıklarını anlattı. Dinçer, İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, 2020 yılında dünyadaki e-atıkların yüzde 37'sini küçük ev aletlerinin, yüzde 22'sini ise büyük ev eşyalarının oluşturduğunu dile getirdi. Can Dinçer, 2014 yılından bugüne kadarki 7 yıllık süreçte, 1.3 milyon adet AEEE'yi geri dönüştürdüklerini dile getirerek, eski ve verimsiz ürünleri yeni ve enerji verimli ürünlerle değiştirerek yüksek elektrik tüketimini engellediklerini, 326 GWh enerji tasarrufu elde ettiklerini aktardı. Bu sayede 41 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar 197 milyon TL'lik bir tasarruf sağladıklarına dikkati çeken Dinçer, "İki tesisimizin 7 yılda gerçekleştirdiği geri dönüşümden gelen enerji kazancı 2,5 MW gücünde 52 adet rüzgâr türbininin yıllık enerji üretimine eşdeğer oldu. Bunun yanı sıra eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 6,5 milyon ton su tasarrufu sağladık. Tasarruf edilen su miktarı yaklaşık 8 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğerdir" bilgisini paylaştı.ARÇELIK'IN Türkiye'de hem üretici olup hem de sektörünün geri dönüşüm tesisini kuran ilk şirket olduğunu belirten Dinçer, geri dönüşüm tesisinin tüm markalara açık olduğunu söyledi. Dinçer, değişim kampanyasında bütün markalara bu hizmeti açtıklarını, marka bakmadan topladıklarını, tesislerde tekrar ekonomiye kazandırma gayretinde olduklarını söyledi.