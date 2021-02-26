Bakan Karaismailoğlu'ndan Filyos limanı açıklaması: Ana ihracat merkezi olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sabah saatlerinde helikopterle Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan Filyos Limanı'na geldi. Bakan Karaismailoğlu, Filyos Endüstri Bölgesi projesi ve liman inşaatıyla ilgili yetkililerden brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Karaismailoğlu, inşaatı yüzde 95,5 tamamlanan ve Karadeniz doğalgazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi kara, hava, demir ve deniz yollarıyla, haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Filyos Limanı'nın da ülkenin gurur projelerinden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bugün, Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan 'Anadolu'da Genel Üretim Raporu'nda dahi yer alan, 150 yıllık hayalimiz Filyos Limanı yapım çalışmalarını yerinde incelemek için bir araya geldik. Bu projeyi de hayata geçirmek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip oldu. Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak dev bir lojistik merkez projesidir" dedi.

'25 MİLYON TON KAPASİTESİYLE GEMİLERİN YENİ ADRESİ OLACAK'

Bakan Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın bu noktada Zonguldak'ı hak ettiği yere taşıyacak ve bölgesel deniz ticaretinin merkezi yapacağını ifade etti. Liman hizmete girdiğinde yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesi ile büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek. Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak, tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak. Aynı zamanda Marmara limanları ve boğazların yükünü hafifletecek. Hatta artan gemi trafiği nedeniyle boğazların karşı karşıya kaldığı tehdidi azaltacak. Şu an itibariyle proje genelinde altyapı gerçekleşme oranı yüzde 99,5'e ulaşan limanımız 14 metre derinliğindeki rıhtım ile 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtım ile 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileri ile 14 bin TEU'luk konteyner gemilerine hizmet verecektir."

KARADENİZ DOĞALGAZI FİLYOS'TAN ÇIKACAK

Filyos Limanı'nın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Karadeniz'deki doğalgazı çıkarılacağı yer olacağını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Bizleri milletçe sevince boğan doğalgaz keşfinden sonra, TPAO'nun Filyos Limanı ve geri sahasından yararlanması için limanımıza tahsis edilen alan da genişlemiştir. Doğalgaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacak. Filyos Limanı hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük bir katkı verecektir. Ayrıca Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı Projesi ile 12 kilometre demiryolu ve 4.5 kilometre karayolu inşa edeceğiz" diye konuştu.

BAKANLIK ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Bakanlık olarak, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle, milli bağımsızlık ve milli ekonomi ekseninde çalışmalara devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bütünsel kalkınmamızı tesis etmek, ülkemizi lojistik bir süper güç yapmak amacıyla projelerimizi birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Bütün bu işler yarını bugünden kuran bir devlet aklının eseridir. Son 30 yılda başta Avrupa olmak üzere deniz aşırı ülkelerde bulunan zenginlik merkezlerinin yavaş yavaş doğuya hareket ettiği görülmektedir. Yeni dönem, Anadolu coğrafyasının da içinde bulunduğu Avrupa-Asya-Afrika üçgeninin yükselişine sahne olacaktır. Bu bölgenin tam kalbinde yer alan ülkemizi en kısa sürede bu bölgenin ticaretinde hakimiyet kuracağı bir uluslararası koridora dönüştürüyoruz. Bu strateji doğrultusunda, bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. 26 havalimanı sayısını 56'ya yükselttik. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek hedefi doğrultusunda kararlı adımlarımıza devam edeceğiz."