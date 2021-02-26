Prof. Dr. Aktay: Güneydoğu artık terör bölgesi değil, her türlü yatırım yapmaya açık bir durumdadır

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt'te inşaatı devam eden Lineer Çinko İzabe tesisinde incelemede bulundu.

Siirt ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak tesisi gezen Prof. Dr. Aktay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzun süredir yakından ve heyecanla takip etmekte olduğunuz Çinko İzabe Tesisinin inşaat alanındayız. Gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma var. Aynı anma 150-200'e yakın insan çalışıyor. Yaklaşık 1 yıldır devam etmekte olan inşaatta hedeflediğimiz istihdamı zaten inşaat esnasında istihdamın en azından 3'te 1'i sağlanıyor. İnşaat önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Çok az süresi kaldı. Makinelerin montaj aşamasına geçmiş bulunuyoruz. İnşaat ve çelik kondiksiyon büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Makinelerinde büyük bir kısmının montajına başlandı. Bu alanda işin elektrik kısmı, doğal gaz kısmı Organize Sanayi Bölgemizin doğalgaz sorunu vardı. Onunla ilgili bağlantılar yapıldı. Çok önemli doğalgaz, elektrik tüketimi olacak. Devasa elektrik tüketimi daha verimli biçimde olabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının hepsi şuanda yapıldı. İnşaat noktasında yapılmamış. Çok az şeyler kalmış durumda. Artık dış cephe kaplamaları aşamasına gelmiş bulunuyoruz." dedi.

"BİRÇOK İNSAN İÇİN HAYALDİ, GERÇEK OLUYOR"

Prof. Dr. Aktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür 13 ay önce 2 bakanımızın ve değerli Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'in aynı zamanda Eski kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz beyin katılımı ile temel atma töreni yapmıştık. Birçok insan için belki de hayal gibi görünüyordu. Çünkü çok temel atılmıştı. Ancak bu projenin ne kadar gerçekçi proje olduğu her geçen gün herkes tarafından net bir biçimde anlaşılıyor. Sadece Siirt'in değil Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir proje. Bununda Siirt'te olması bölgesel kalkınma için çok büyük bir fonksiyonu yerine getirecektir. Bunu değerli hemşerilerimde paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Değerli kardeşimiz Fikret Baydarman'nın çok güçlü organizatörlüğü, yatırımcılığı ve girişimciliği ile bu tesisin yapımını bu noktaya kadar getirmiş bulunuyoruz. Artık gün sayıyoruz. Saydığımız günler tabi ki önceden ilan etmiş olduğumuz 9 Mart hedefimiz vardı. Hedef aslında biraz motive etmek için ortaya koyduğumuz için hedefti. Yeterince motive etmiş ve hızlandırmış oldu. Ancak biz gerçekten de işin Türkiye ve Siirt ayağı itibari ile o takvime uyduk ve Türkiye ile ilgili kısımda tamamlamadığımız hemen hemen bir şey kalmamış oldu."

Tesisin bir de uluslararası ayağı olduğunu belirten Prof. Dr. Aktay, "Uluslararası ayakta yaklaşık 1 yıldır mustarip olduğumuz ve tüm Dünyayı etkisi altına almış olan bir Covid-19 salgınının etkisiyle bu yatırımın veya projenin dış ayağı biraz aksamış oldu. Özellikle Çin'den gelen malların gelen teknolojik birtakım cihazların tedarikinde gecikme oldu. Onlarda tamamlanmış bulunuyor. Netice itibari ile bu bir gecikmedir. Geç olsun güç olmasın. İnşallah belki Mayıs'ın sonu Haziranın başlarında Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber kararlaştıracağımız bir tarihte inşallah bu tesisin açılışı için en kısa zamanda size belirli bir gün vermiş olacağız. Bu tesisin açılışında birisini duyurmuş olduğumuz birisinin de hemşerilerimize sürpriz olarak beklettiğimiz iki tesisinde temel atma törenini gerçekleştireceğimizi size duyurmak isterim. Tesisimizin ihtiyaç duyduğu Sülfürik asit tesisimizin fiyat olarak harcayacağı yüklü miktarda Sülfürik asiti üretmek için burada bir fabrika kurmayı gerektirecek kadar bir ihtiyaç olacak. Onunda yer tahsisini Organize Sanayiden Sayın valimizin imzasıyla da yapmış bulunuyoruz. Hemen yanında da diğer tesis yine Çinko fabrikası ve Çinko metali ile irtibatlı başka bir o günde temelini atmaya hazır hale getirmiş olacağız. Böylece iki fabrikanın daha tesisinin temelini bu fabrikayı açtığımız gün yapmış olacağız. Tabi bu tesisin faydaları etkileri ekonomi etkileri istihdama etkileri Türkiye'nin genel anlamda dış ticaret hacmine etkileri konusunda daha önce uzun uzun konuşmuştuk. Bunun nitelikli istihdama yapacağı katkı apayrı bir şey. İstihdam ederken de eğiten bir istihdam olmuş olacak. Nitelikli kalifiyeli eleman yetiştirme gibi bir fonksiyonu da icra etmiş olacak. Onun için eleman alımı için müracaatlar başladı. Bunu sadece bir fabrika olarak görmeyin aynı zamanda bir anahtar. Siirt'e gelecek başka yatırımları da buraya celp edecek bir anahtar bir cazibe gücü noktası olduğunu da söylemek isterim." diye konuştu.

"ARTIK TERÖR DİYE BİR SORUNUMUZ YOKTUR"

Yatırımın iki boyutu olduğuna değinen Prof. Dr. Aktay, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin hem dış dünyaya hem kendi içindeki bir takım tartışmalara vereceği cevaptır. Türkiye artık Türkiye'nin her tarafı ki buna en sorunlu bölge olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi artık her türlü yatırım yapmaya elverişli açık bir durumdadır. Bu konuda artık Terör diye bir sorunumuz yoktur. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Güvenlik güçlerimize, Milli Savunma Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten beş sene önce bu bölge için böyle bir yatırım ufku yoktu. Düşünün yabancı bir yatırım gelip Siirt'te hem de Hakkari'deki madenleri hesaba katarak oradaki madenlerin işletilmesine dayalı bir yatırımı göze alıyor. Öyle bir sorun hissetmiyor. Öyle bir sorun olmasını hissettirmesini gerektirecek bir ortam kalmadı. Bunu büyük bir gururla sevinç ve mutlulukla söylemek isterim. Türkiye'nin ekonomik olarak yatırım yapılabilir bir ülke olduğunu gösteren bir durum. Siirt'in potansiyeli o kadar fazla ki biz sadece bu potansiyelleri araştıralım dediğimiz zaman kaç tane yatırım imkanı bulduk. Yeter ki insanlar biraz risk almayı göze alsınlar. Risk almadan yatırım olmaz."

Prof. Dr. Aktay, tesiste Nisan ayında personel alımına başlanacağını, çalışanların 2 aylık bir eğitimden sonra üretime tam anlamıyla başlayacaklarını sözlerine ekledi.