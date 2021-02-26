Salça fabrikası Şefaatli ekonomisine katkı sağlayacak

Yozgat'ın Şefaatli Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş, ilçeye kurulacak olan Salça Fabrikasının Yozgat'ın ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Şefaatlili vatandaşın yatırım yapmak istediğini bunun için önünün açılması gerektiğini anlatan Erdoğmuş, "Bütün fabrikalar Kayseri'ye gidiyor. Yozgat'a ilçelerine yapılacak olan en küçük bir yatırım ekonomiye büyük katkı sağlar" dedi.

Salça fabrikasının bir örnek olacağını ve insanlara cesaret vereceğini dile getiren Erdoğmuş, "Yozgatlı olarak, Şefaatlili olarak biz taşın altına elimizi koyduk, inşallah hayırlara vesile olacağız.

Şimdi biz araştırma yaptığımız için bu salça fabrikasını düşündük. Yıllardır belki 30 40 senedir Şefaatli'de bu salça fabrikası söylenir. Şefaatli'de 300 bin dönüm sulu alanımız var, 4 tane büyük göledimiz var. Bugün Kumkuyu Göleti var, Gülistan Göleti var, Uzayca Göleti var, Gelingüllü Barajı var. Bunlar hep Şefaatli'nin arazisinden geçiyor, bu çok büyük bir avantaj. İklim olarak da elverişli. Aroması çok yüksek bir ürünümüz var. Siz de bilirsiniz salçada aroma çok önemlidir. Burada eken bir arkadaşla görüştüm burada diyor ki "Ben pazarlara gittiğimde, Şefaatli'nin domatesini, salatalığını, biberini özellikle istiyorlar." Neden? Aroması yüksek olduğu için. Bu da fabrika faaliyete geçtiğinde salçanın ne kadar kaliteli olduğunu gösterecek" şeklinde konuştu.

"İLERLİYORUZ"

"Yozgat'ın nüfusu çok büyük aslında. İstanbul, Ankara, Kayseri'de çok büyük bir Yozgatlı nüfus var. 700 bin Kayseri'de var, 800 bin Ankara'da var, İstanbul'da ne kadar var bilmiyorum ama biz sadece Yozgatlıya satsak fabrika kendini kurtarır yani" diyen Erdoğmuş, şunları kaydetti; "Şu anda güzel bir şekilde gidiyor, bir sıkıntı yok inşallah. Bütün gelişmeleri basın yoluyla, sizler aracılığıyla aktaracağız inşallah. Yakında temel atacağız, müteahhit arkadaş ustaları ve ekipmanları ayarlıyor. Sizi de hem temel atarken hem bittikten sonra çağıracağız. Şefaatli'mizi bu şekilde duyurduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum."