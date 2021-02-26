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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 26 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| hareketlendi! 26 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son işlem gününde gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar anlık değişimlere odaklanırken Kapalıçarşı’dan gelen canlı rakamlar da bu noktada önem kazanıyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 377 liradan işlem görürken ata altın fiyatı ise 2 bin 792 liradan işlem görüyor. Bu bakımdan; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 26.2.2021 18:20 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 26 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını süresince inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün gram altın fiyatı 416 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 681 liradan işlem görmektedir. Buna göre; altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 ŞUBAT 2021 CUMA

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 377,44

SATIŞ: 406,04

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.788,00

SATIŞ: 2.870,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.794,00

SATIŞ: 2.836,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.693,09

SATIŞ: 2.746,41

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.360,00

SATIŞ: 1.406,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 680,00

SATIŞ: 703,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 415,68

SATIŞ: 415,79

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SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 26 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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