SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 26 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını süresince inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün gram altın fiyatı 416 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 681 liradan işlem görmektedir. Buna göre; altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 ŞUBAT 2021 CUMA

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;