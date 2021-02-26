Son dakika | Bitcoin'de çarpıcı uyarı: Yok oldu!

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Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4'üncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alan Türkiye'de konuyla ilgili şikâyet artışı da zirve yaptı. Şikayet sitelerindeki verilerine göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili 2018'de 2 bin 40, 2019'da 734, 2020'de 7 bin 425 şikâyet geldi. Bu yatırım aracıyla ilgili 2019-2020 verilerini karşılaştırmasına göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili şikâyet artış oranı yüzde 912 oldu. Kripto paralarla ilgili 2020'de en çok şikâyet edilen ay nisan olurken, 2021'in ikinci ve beşinci haftasında şikâyetler zirve yaptı.