SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları düşüşte! 27 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilikleri, piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da takip edilecek. Gram altın fiyatı, hafta başında yükseliş yaşamış, haftanın sonuna doğru düşüşe geçmişti. Gram altın fiyatı bugün ise 412 TL'den değer görüyor. Koronavirüs sebebiyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarını görmüştü. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayını nasıl kapatacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 27 ŞUBAT 2021

27 Şubat 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.779,00

Satış: 2.865,00

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