Son dakika haberi | UYARSİS sistemi geliştirildi! Tehlikelere karşı anında uyaracak

Ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasiteleri artırılarak ülke genelinde tüm mobil kullanıcılara kısa bir süre içinde ulaşılabileceğine dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:

ERKEN UYARI MESAJI

"Sistem sadece ülke genelinde değil, anlık olarak bir bölgede, bir ilde veya ilçede bulunan kişilere de ulaşabilecek. Bu sayede afet veya acil durum meydana geldiğinde, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacak.