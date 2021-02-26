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! Milli teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor: '' müjdesi geldi!

haberi... Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, tarafından imkanlarla geliştirilen, Alçak İrtifa '' hakkında paylaşımda bulundu. Demir "SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı" dedi. Demir ayrıca 'SUNGUR Hava Savunma Sistemi'nin portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 11:43 Son Güncelleme: 26.2.2021 12:32 ABONE OL
SON DAKİKA! Milli teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor: 'SUNGUR' müjdesi geldi!

Son dakika haberi...Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Demir, "Sevindirici bir gelişmenin haberini aldık, birazdan sizlerle de paylaşacağım beklemede kalın" dedi. Bu açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Demir, müjdeyi açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir'den Yerli hava savunma sistemi SUNGUR müjdesi | Video

SUNGUR HER YERDE OLACAK!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi hakkında paylaşımda bulundu. Demir "SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı" dedi. Demir ayrıca 'SUNGUR Hava Savunma Sistemi'nin portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebileceğini açıkladı.

SUNGUR, portatif özelliğiyle çeşitli kara, hava, deniz platformlarına entegre edilerek kullanılabilecek. Gece ve gündüz her türlü koşulunda kullanılabilen SUNGUR, 360 derece atış kabiliyetinin yanı sıra hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip kabiliyetine sahip.

YERDEN HAVAYA ATEŞLENEN PORSAV MİLLİ MANPADS İLE DONATILDI

Seyir füzelerine, insansız hava araçlarına, alçaktan uçan sabit kanatlı uçaklara ve helikopterlere karşı kara birlikleri için kısa menzilli hava savunma koruması sağlayan SUNGUR mobil alçak irtifa hava savunma sistemi, yerden havaya ateşlenen PORSAV Milli MANPADS ile donatılmıştır.

"HEDEF TESPİTİ VE TAKİBİ İÇİN BİR ADET STAR SAFIRE 380 HLD FLIR SİSTEMİ VAR"

BMC'nin VURAN 4×4 Zırhlı Aracının üzerine monte edilmiş 360 derece dönebilen (füzenin, araç hareketinden bağımsız olarak hedefe nişan alabilmesi için) uzaktan komutalı stabilize kaide üzerinde kullanılmaktadır. Elektronik olarak kontrol edilen tarette, her biri atışa hazır 2 adet IIR güdümlü ateşle-ve-unut tipte PORSAV füzesi yüklü 2 tane lançer bulunmaktadır ve ayrıca hedef tespiti ve takibi için bir adet Star SAFIRE 380 HLD FLIR Sistemi ile donatılmıştır.

SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem.

SUNGUR VE PORSAV SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ:

  • Hareketli Atış Yeteneği
  • Gece-Gündüz Hedef Tespit, Teşhis, Tanımlama, Takip
  • 360 Derece Atış Kabiliyeti
  • Yüksek Manevra Kabiliyeti
  • Yüksek Hedef İsabet Yeteneği
  • Karşı Tedbir Özelliği
  • Titanyum Harp Başlığı
  • Hedefin Uzun Menzilden Görüntülenmesini Sağlayan Nişangahı
  • 4 km+ İrtifa
  • 8 km Menzil

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SON DAKİKA! Milli teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor: 'SUNGUR' müjdesi geldi!
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