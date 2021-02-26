SON DAKİKA! Milli teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor: 'SUNGUR' müjdesi geldi!

"HEDEF TESPİTİ VE TAKİBİ İÇİN BİR ADET STAR SAFIRE 380 HLD FLIR SİSTEMİ VAR"

BMC'nin VURAN 4×4 Zırhlı Aracının üzerine monte edilmiş 360 derece dönebilen (füzenin, araç hareketinden bağımsız olarak hedefe nişan alabilmesi için) uzaktan komutalı stabilize kaide üzerinde kullanılmaktadır. Elektronik olarak kontrol edilen tarette, her biri atışa hazır 2 adet IIR güdümlü ateşle-ve-unut tipte PORSAV füzesi yüklü 2 tane lançer bulunmaktadır ve ayrıca hedef tespiti ve takibi için bir adet Star SAFIRE 380 HLD FLIR Sistemi ile donatılmıştır.