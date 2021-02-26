Taksim camiinin yüzde 99’u, AKM’nin yüzde 86’sı tamamlandı

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan camide sona yaklaşılıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin Ramazan ayına yetişmesi için çalışmalarına hız verildi. Genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandığı kaydedilen caminin ana kubbesindeki göbek yazısı da bitti ve etrafı boyandı. Caminin içerisinin ince işçiliğinin devam ettiği iç kısımların boyanmasıyla çevresindeki peyzaj çalışmalarına da devam ediliyor. Caminin Mayıs Ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.



AKM'NİN YÜZDE 86'SI TAMAMLANDI



Taksim'de yapımı yüzde 86 tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı nda sona geliniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin yapımı hız kazandı. Taksim Meydanı'ndan gözüken fin cephe yapımının yüzde 70'i tamamlanan AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor. Bina dışı ve çatı işleri tamamlanan AKM'nin yüzde 86'sı tamamlandı.



Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.