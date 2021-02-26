Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Elazığ'da bir garaj hayallerinin peşinden koşmak isteyen gençler için inovasyon merkezi olurken, tasarlayıp geliştirdikleri Gökruh roketiyle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine hizmet etmeyi amaçlayan TEKNOFEST'te dereceye giren gençler, gözlerini uzaya dikti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ OSB'deki eski bir garajı, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile inovasyon ve tasarım merkezine dönüştürdüklerini belirterek, "Sanayiciler, akademisyenler ve en önemlisi yenilikçi fikirleri olan öğrencilerimize hizmet veriyor. Bölgeye katma değer sunan merkezin kapıları 7/24 açık." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, Elazığ'da yenilikçi fikirlere ev sahipliği yapıyor. 2018'de Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ Organize Sanayi Bölgesinin projesiyle Endüstriyel Tasarım Prototip ve İnovasyon Merkezi kuruldu.

OSB içinde daha önce garaj olarak kullanılan bir alanda kurulan merkez, bir yandan Elazığ'da endüstriyel üretim yapan işletmeler için bir çözüm merkezi olurken diğer taraftan da ölçek gerektirmeyen parçaların yeniden tasarlanıp üretilmesine fırsat veriyor. Merkezin en yenilikçi özelliği ise Elazığ'da girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacak bir eğitim yuvası olması.

7/24 açık olan merkez, Fırat Üniversitesinin geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerine ilham kaynağı oldu. 2019'da garajdan dönüştürülen merkezde çalışmalara başlayan öğrenciler, 2020'de Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldı.

Gençlerin garajdan bozma merkezde tasarlayıp geliştirdikleri roket, Türkiye'nin ayakları yerden kesen festivali TEKNOFEST'te 500 takım arasında Türkiye 5'incisi oldu. Gençlerin hedefinde bu yıl İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2021'de zirveye çıkmak var.

"YENİDEN KURGULADIK"

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, daha önce garaj olarak kullanılan alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'ndan yararlanarak yeniden kurguladıklarını belirterek, "Burası sanayicilerimize, teknoloji geliştirme bölgelerindeki yenilikçi fikirler geliştiren firmalarımıza, üniversite öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hizmet veriyor." ifadesini kullandı.

Fırat Üniversitesi öğrencilerinin bu merkezde roket tasarlayıp geliştirdiklerini bildiren Yoğunlu, "Geliştirdikleri roketle TEKNOFEST'te dereceye girip ödül aldılar. Burası üniversite öğrencilerimizin 24 saat hizmetinde. Kapıları hiç kapanmayan bir tasarım inovasyon merkezi." bilgisini verdi.

"MİLLİ UZAY PROGRAMI'NA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Gökruh Roket Takımı'nın kaptanı, Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi İsmet Özen, Milli Uzay Programı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatarak "Biz de yaptığımız roketleri daha da geliştirerek içindeki teknolojiyi daha da artırarak bu programa Elazığ'ımızdan katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Elazığ OSB içinde kurulan Endüstriyel Tasarım Prototip ve İnovasyon Merkezinde teknolojik önemi bulunan hassas parçalar da yeniden üretilebiliyor. Nitelikli kalıp ve prototip üretimiyle tasarımın da yapılabildiği merkezde, imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanların ve yenilikçi girişimcilerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim sınıfları da bulunuyor.