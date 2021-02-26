Terörün finansmanının önlenmesi için yeni adım

SUÇ gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin 4'üncü maddesindeki "yükümlü" tanımına, "Taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve demek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar" ibaresi eklendi. Yönetmelikte bulunan "Gerçek kişilerde kimlik tespiti" maddesine "Gerçek kişilere uzaktan kimlik tespiti" ibaresi dahil edildi. Verilen sürede yükümlülüklere uymayanlara 500 bin lira para cezası verilecek.