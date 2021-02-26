Üzümlü sınır kapısı tekrar açılıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkâri Valisi İdris Akbıyık,Pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan Kuzey Irak ile Hakkari Çukurca-Üzümlü Sınır Kapısı Covid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde 27.02.2021 günü tekrar hizmete açılacağını söyledi. Akbıyık, Vatandaşların belirlenen kurallara riayet etmesini rica ederek Hakkari ve bölgeye tekrardan hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti.

Öte yandan Çukurca belediye başkanı Ensar Dündar bugün Üzümlü sınır kapısında çalışan personelleri ziyâret ederek yapılan hazırlıklara ilgili bilgi alışverişinde bulundu.Başkan Dündar Çukurca ilçesi için büyük bir önem arz eden sınır kapısının tekrar açılmasından dolayı oldukça memnun olduğunu belirtti.