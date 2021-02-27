Assos antik limanına neşter

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde tarihi M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan Assos Antik Kenti'nde jeoloji mühendislerinin yaptığı kaya ve zemin etüdü incelemelerinde bölgenin risk altında olduğunun tespit edilmesinin ardından çalışmalar başladı. AFAD'ın hazırladığı 'Assos Antik Liman'da bulunan kayaların düşmesini engelleme projesi', Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda onaylandı. Çalışmaların 500 günde tamamlanması planlanırken, bölgede tehlike arz eden tüm kayalar parçalanarak bulunduğu yerden kaldırılacak.

OTELİN ÜZERİNE DÜŞMÜŞTÜ

Sönmüş volkanik bir yamacın üzerine kurulu olan tarihi Assos Antik Limanı'nda geçtiğimiz yıllarda yamaçta bulunan kayaların koparak bir otelin çatısına düşmesi büyük paniğe yol açmıştı. Can kaybının yaşanmadığı olayda otelde büyük hasarlar oluşurken, risk taşıyan kayalar için bölgede AFAD Müdürlüğü inceleme başlattı.

ZEMİN ETÜDÜ YAPILDI

Jeoloji mühendislerinin bölgeden aldığı numunelerde ve zeminde yaptıkları incelemelerde andezit kayalarda hareketlilik tespit edilirken kaya ve zemin mekaniği laboratuvarlarında yapılan deneylerde zemin mekaniği açısından bölgenin risk taşıdığı ortaya çıktı.

FİZİKİ GÜÇLENDİRME ŞART

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı ve beraberindeki heyetle bölgeyi incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, otel işletmecileriyle ve limandaki balıkçılarla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Yağmur ve rüzgar gibi etkenlerle kopan kayaların bölgede ciddi riskler teşkil ettiğini belirten Vali İlhami Aktaş, "Her yıl binlerce turisti ağırlayan Assos, tarihi dokusu, doğası ve deniziyle sıra dışı bir güzellik. 7 mavi bayraklı plaj ve tesisinin bulunduğu Assos-Kadırga bölgesi turizmdeki yüz akımız. Ziyaretçi sayısıyla 193 ören yeri arasında on birinci sırada yer alan Assos bizim en kıymetlilerimizden. Bu nedenle bölgedeki risk faktörleri içinde gerekli önlemleri almamız şart. Bu konudaki değerlendirmelerimiz ekip arkadaşlarımızla birlikte devam etmekte. İşletmelerle birlikte bu konuda neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bölgede risk taşıyan kayalar için gerekli önlemlerimizi alacağız." diye konuştu.

500 GÜN SÜRECEK

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projenin 500 günde tamamlanması planlanırken, bu sürede bölgede bulunan otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi ve dondurmacı olmak üzere toplam 19 tesis kapalı kalacak. Tehlike arz eden kayalar parçalanarak bulunduğu yerden kaldırılacak. Yamaç kısmına çelik ağ serilerek aşağıya taş parçalarının düşmesi önlenecek

"SEZON SONU BEKLENSİN"

5 otel ve 6 kamping alanının bulunduğu Assos Antik Kenti'nde faaliyet gösteren işletme sahipleri ise güçlendirme çalışmalarının sezon sonuna bırakılmasını istedi. Özellikle yol boyunca uzanan kayaların risk taşıdığını belirten işletme sahipleri, "Bazı bölgelere güçlendirme çalışmalarının yapılmasının şart olduğunu farkındayız. Bizlerin ricası bu çalışmanın sezon sonuna bırakılması. Çünkü kış ayında tüm tamir ve bakım çalışmalarımızı tamamlayarak sezona hazırlandık. Bu sezonu verimli geçirmeyi istiyoruz. Yoksa çok sıkıntı çekeriz." dedi.