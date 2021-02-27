Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'ni hizmete açacak

Başkan Erdoğan Kızılcahamam-'ni hizmete açacak

Başkan bugün, 'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-'nin açılışını gerçekleştirecek. Proje sayesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahı tercih etmesiyle Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlanacak.

AA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 09:30 Son Güncelleme: 27.2.2021 09:41 ABONE OL
Başkan Erdoğan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'ni hizmete açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, projeyle Kızılcahamam ile Çerkeş arasında yüksek rakım ve eğimden kaynaklı kış şartlarının etkisi en aza indirilerek, ulaşım standardı artırılmış ve güvenli trafik akışı sağlanmış oldu.

6 kilometrelik mevcut güzergahın uzunluğu tünelle 3,6 kilometreye düşürülerek yol 2,4 kilometre kısaltıldı. Proje sayesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahı tercih etmesiyle Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlanacak.

Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise yerinden katılması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'ni hizmete açacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA