CHP Berat Albayrak'ı neden hedef alıyor? Yiğit Bulut'tan flaş açıklama: Milli adımlarıyla küresel devlerin oyununu bozdu

SONDAJ GEMİLERİ OLMASA REZERVLERİ ARAYAMAZDIK

Yine aynı şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun zamandır söylediği 2013-2014'ten beri Varlık Fonu'nun kurulmasını fikrini ilk ortaya attığı zamandan beri söylediği yer altı kaynaklarımızı çıkaracağız ve vatandaşımıza dağıtacağız. Yer altı kaynağı deyince Akdeniz, Ege. Berat Bey o dönemde o gemilerin alınması vizyonunu ortaya koydu. Kendisiyle bir toplantı yaptım o dönemde. Berat Bey bu gemilerin mutlaka alınması gerektiğini söyledi. Kamuoyunda bunu engellemeye çalışabileceklerini söyledi. Varlık Fonu'nun ya da Enerji Bakanlığının bu gemileri mutlaka alması gerektiğini ifade etti. Varlık Fonu bu çalışmayı başlattı. Fakat çok yavaş ilerlediği için o kuruluş prosedüründe. Gemileri Enerji Bakanlığı alarak süreci tamamladı. Yani o rezervlerin çıkarılmasıyla ilgili gemilerin alınması fikri o dönemde ortaya atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun dönemli vizyonunun detayları arasında. Berat Albayrak tarafından vizyon tamamlandı. O gemiler satın alındı. Bakın bugün o gemiler olmasa Akdeniz'de o rezervleri arayamayız.