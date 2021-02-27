CHP Berat Albayrak'ı neden hedef alıyor? Yiğit Bulut'tan flaş açıklama: Milli adımlarıyla küresel devlerin oyununu bozdu

CHP'nin başını çektiği ve muhalefetin dillendirdiği Merkez Bankası rezervleri yalanı hakkında Yiğit Bulut A Haber'de açıklamalarda bulundu. Yiğit Bulut, "Her şeyden önce iddialar; cehalet kokuyor. Cehaletle ortaya atılmış ve bilinçli olarak, başka tarafa çekmek için ortaya atılan iddialar. Birileri bildiği halde; birileri 2001 krizinde Hazine Müşteşarı olduğu halde, Türkiye'yi 2001 krizine Kemal Derviş ile birlikte soktuğu halde; ki bu kişi Faik Öztrak'tır. 28 Şubat sürecinin devamıydı o yaptıkları. Bu söylemleri inatla üretiyorlar. Piyasada bunları dillendiriyorlar." dedi.
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"GEÇMİŞTE TÜRKİYE BUNUN İÇİN KRİZE GİRDİ"
Bulut, "Geçmişte Türkiye neden hep krize girdi, çünkü döviz ihtiyacı karşılanamadığı için. Piyasalar döviz ihtiyacı olduğu zaman Türkiye bu ihtiyacı karşılayamayacak korkusuyla krizlere girildi. Geldiğimiz noktaya baktığımızda Türkiye'de dövizle ilgili tüm ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu bilanço bilinmesine rağmen birileri 128 milyar dolardan başlıyorlar. 128 milyar dolarlık net satılabilir rezerv varmış gibi bunun satıldığını iddia ediyorlar." ifadelerini kullandı
Yiğit Bulut sözlerini şöyle sürdürdü:
BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNİ KARALAMAK İÇİN ORTAYA ATILAN İDDİALAR
Bu iddiaları ortaya atanların ben neden attığını biliyorum. Berat Albayrak dönemini karalamak. Ki orada yabancı raporlarda geçen net bir ifade var. Türkiye pandemide OECD ülkeleri içerisinde gerçek anlamda büyüyen 3 ülkeden biri. Türkiye'nin 2018-2020 arasındaki ekonomi performansına bakılırsa. 2021'de büyüyecek 2 ülke var dünyada. Kim? Çin Yüzde 8, Türkiye en düşük tahmin yüzde 3.5, en yüksek yüzde 6. Bütün bunları yanyana koyunca bu iftiralar. Hiçbir yere varmayacak.
DÜNYADAKİ BİRKAÇ ŞİRKETTEN BİRİ...
Bugün uzay konusunda birileri diyorki Türkiye uzaya gidemez. Akıllarınca sosyal medyada dalga geçiyorlar. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 2016 yılında hatta şirketin adını da söyleyeyim. Savunma Sanayii Müsteşarlığıydı o zaman, Savunma Sanayii Başkanlığı oldu şimdi. Delta-V roket teknolojileri şirketi kuruldu. Delta-V bugün hibrit roket üretebilen dünyada birkaç şirketten biri. Türkiye gidip de NASA'nın teknolojisini seçmedi. Kullanılmayan bir teknolojiyi seçti.
SONDAJ GEMİLERİ OLMASA REZERVLERİ ARAYAMAZDIK
Yine aynı şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun zamandır söylediği 2013-2014'ten beri Varlık Fonu'nun kurulmasını fikrini ilk ortaya attığı zamandan beri söylediği yer altı kaynaklarımızı çıkaracağız ve vatandaşımıza dağıtacağız. Yer altı kaynağı deyince Akdeniz, Ege. Berat Bey o dönemde o gemilerin alınması vizyonunu ortaya koydu. Kendisiyle bir toplantı yaptım o dönemde. Berat Bey bu gemilerin mutlaka alınması gerektiğini söyledi. Kamuoyunda bunu engellemeye çalışabileceklerini söyledi. Varlık Fonu'nun ya da Enerji Bakanlığının bu gemileri mutlaka alması gerektiğini ifade etti. Varlık Fonu bu çalışmayı başlattı. Fakat çok yavaş ilerlediği için o kuruluş prosedüründe. Gemileri Enerji Bakanlığı alarak süreci tamamladı. Yani o rezervlerin çıkarılmasıyla ilgili gemilerin alınması fikri o dönemde ortaya atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun dönemli vizyonunun detayları arasında. Berat Albayrak tarafından vizyon tamamlandı. O gemiler satın alındı. Bakın bugün o gemiler olmasa Akdeniz'de o rezervleri arayamayız.
BERAT ALBAYRAK SÜRECİ ÇOK TİTİZ YÜRÜTTÜ
O gemilerin alınmasını o kadar titizlikle yürüttü ki Berat Albayrak, eğer Türkiye'nin bu şekilde kullanacağını bilseydi yabancılar Türkiye'ye satmazdı. Alındı o gemiler modifiye edildi. Türk mühendisleri tarafından gemiler tekrar düzenlendi. Şimdi biz o gemilerle haklarımızı arıyoruz.
MİLLİ ADIMLARIYLA KÜRESEL DEVLERİN OYUNLARINI BOZDU
Ben şunu da söyleyeyim. Bence Berat Albayrak'a teşekkür etmek yerine bugün yapılanlar çok büyük bir haksızlıktır. Attığı bütün milli adımlar küresel devlerin Türkiye'de oynadığı oyunları bozması, istenildiği gibi piyasalarda at koşturan yabancı bankaları frenlemesi ve her zaman da vatandaşı korumaya çalışması teşekkür yerine özellikle muhafeletin attığı yalanlar ile bugünkü duruma getirildi.Merkez Bankası bittiyse TL nasıl yüzde 20 değer kazandı?