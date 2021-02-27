Çiftçi ve balıkçıya 140 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri ve yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamında yaklaşık 140 milyon liralık desteği, dün itibarıyla üreticilerin ve balıkçıların hesaplarına aktarmaya başladıklarını açıkladı. Bakan Pakdemirli şunları kaydetti: "Hububatbaklagil- dane mısır desteği kapsamında 9 bin 824 üreticimize, 60 milyon 719 bin 827 TL sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ise 66 bin 128 üreticimize 78 milyon 606 bin TL ödeme yapacağız. Balon balığı avcılığı destekleme kapsamında 08-31 Aralık 2020 tarihleri arasında balıkçılarımızın avladığı 46 bin 192 adet balon balığı için 230 bin 960 TL ödeyeceğiz. Ayrıca bu alandaki destekler tüm balon balığı türlerini kapsayacak şekilde genişletilecek."