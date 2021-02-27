E-ticaret siteleri mercek altına alınıyor

Ticaret Bakanlığı'nın 2021'de 240 milyar liralık e-ticaret hacmi hedefiyle birlikte bu sektöre yönelik denetimler artmaya başladı. Yeni dönemde yanlış ve bozuk ürün gönderimi, iade sorunları gibi durumlarda vatandaşı mağdur edenlere yönelik adımlar atılacak. Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişimin engellenmesine kadar yaptırımlar uygulanabilecek. Vatandaşı mağdur edenleri tespit edebilmek için sitelerin izlenebilirliği artacak. Pazaryeri, üretici firma ve ithalatçı firma gibi ürünün nereden alındığı kaydedilecek. 12 Mart'ta geçilecek uygulama ile güvensizliği tespit edilen ürünler vatandaştan geri çağrılacak. Bu ürünleri satanlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezaları kesilebilecek.