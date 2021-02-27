Esnafa ücretsiz danışmanlık yapacak

Vodafone, Türkiye ekonomisinin can damarı olan esnaf ve KOBİ'ler için büyük bir projeyi hayata geçiriyor. Her sektörden esnaf ve KOBİ'ye ücretsiz dijital pazarlama danışmanlığı verilecek. Şirket başvuru yapan herkese bu hizmeti sunacak. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Pandemi döneminde KOBİ'lerin kaybettiği müşteri ve gelir potansiyelini dijital pazarlamayla geri kazanacaklarına inanıyoruz. Amacımız, bu zor dönemde dijital çözümlerimizi esnaf ve KOBİ'lere ücretsiz sunarak dijital dönüşümlerine katkıda bulunmak ve ekonomiye fayda sağlamak" dedi.Şubat başında CEO'luk bayrağını devralan Engin Aksoy, şirketin Türkiye'ye uzun vadeli baktığını belirterek şunları söyledi: "Ülkenin geleceğine güvenerek yatırımlara devam edeceğiz. Bir yeni nesil telekom şirketi olarak, sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyoruz. Dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar önemli mesafe katettik. Dijitalleşme performansımızı artırmak ve yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtik."Vodafone Holding A.Ş.'nin dört ana dikey altında 10 şirketten oluştuğunu belirten Aksoy, "Finanstan sigortaya, farklı iş alanlarında da varlık gösteriyoruz. Hedefimiz, 2025'e kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmak. Bu hedefe ulaşmak için 'Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business' unsurlarından oluşan bir büyüme planı oluşturduk. Altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ederek müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Vodafone Grubu, toplam küresel karbon emisyonlarını 2040'a kadar 'net sıfır'a düşüreceğini taahhüt etti. Türkiye'de de bu yılın sonuna kadar şirkette kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir kaynaklardan temin edilecek. 2019'da Adana, 2020'de İstanbul'daki teknoloji merkezlerinde 5 milyon TL'lik yatırımla güneş enerjisi sistemleri kuruldu. Önümüzdeki iki yılda da İzmir, Tuzla ve Diyarbakır'daki teknoloji merkezlerinde enerji tüketimi yenilenebilirle sağlanacak. Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise amaçlarının baz istasyonları dahil bütün enerji kullanımlarını yenilenebilir enerjiyle yapmak olduğunu söyledi. Şirket yıllık 515 bin megavat elektrik tüketiyor.Vodafone Türkiye, 2020'yi 2 milyar TL'ye yakın yatırım ve 13.6 milyar TL servis geliri ile kapattı. Şirket, 23.4 milyonu mobil ve 1.2 milyonu sabit genişbant olmak üzere toplamda 24.6 milyon aboneye ulaştı. 2020'de faturalı abone sayısı da 1.1 milyon artışla 15.2 milyona çıktı. 15 yılda Türkiye'ye yapılan yatırım ise 25 milyar TL'yi aştı.Aksoy,"100'ü aşkın markanın 400'den fazla fırsat kampanyasının yer aldığı Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile müşterilerine pazaryeri hizmeti sunan ilk operatör olduk. Ayda 200 binin üzerinde işlemin gerçekleştiği platformumuzun aylık kullanıcı sayısı ise 9 milyona ulaştı. istegelsin işbirliğiyle sunduğumuz ve ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedeflediğimiz süpermarket servisi ile telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket olduk. Süpermarket servisimizi, bir 'dijital alışveriş merkezine' dönüştürmek istiyoruz" dedi. Hibrit çalışmaya geçeceklerini söyleyen Aksoy, 2025'e kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de 1 milyar kişiye dokunmayı hedeflediklerini belirtti.