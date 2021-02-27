Kartlı turnikeleri söktüler devleti dolandırdılar

Kovid-19pandemisi sürecinde işçi ve işverenin imdadına yetişen kısa çalışma ödeneği uygulamasında ciddi suiistimaller yaşandığı ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ulaştırılan dilekçelere göre bazı firmalar hem kısa çalışma ödeneğinden yaralanıyor hem de işçilerini tam gün çalıştırıyor. Bu durumun tespit edilmemesi için de kartlı giriş turnikeleri sökülüyor. Böylece bakanlık müfettişleri de konuyla ilgili tespit yapmakta zorlanıyor. Bazı işçiler ise yaşanan durumu ve kaç saat çalıştıklarını videoya alarak bakanlığa şikâyette bulundu. Bu durum haksız rekabet ortamı doğururken, bir yandan devletin üzerindeki mali yüke de milyarlarca liralık fatura ekliyor.Bu konudaki işçi şikâyetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Savunma sanayisine üretim yapan bir firmadan haksız şekilde işten çıkarıldığı ve aynı zamanda sigorta primlerinin kısa çalışma ödeneği üzerinden gösterilip tam mesaiye maruz bırakıldığı iddiası ile Hasan Ç. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na dilekçe gönderdi. 15 Şubat'ta gönderilen dilekçe üzerine ilgili firmaya 4 gün içinde inceleme kararı çıktı.SABAH'ın edindiği bilgilere göre bakanlığın inceleme başlattığı firmaların sayısı on binleri buluyor. Suiistimaller tespit edilirse ilgili firmalara yüklü para cezaları kesilebileceği gibi verilen teşvikler de yasal faizi ile geri alınacak.Uzmanlara göre işçi ve işvereni korumak amacıyla getirilen beyan kolaylığını suiistimal eden işverenler, farklı yaptırımlara da maruz kalabilirler. İşçilerin beyanı ve kamera kayıtlarının işveren aleyhinde delil olarak kabul edileceğini de ifade eden uzmanlar, kısa çalışma ödeneği alan bir kişinin belirlenen süre dışında daha fazla çalıştırılamayacağının altını çiziyor. Hakİş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ödeneğin uzatılmasını ancak aksaklıkların düzeltilmesini istiyoruz. Normalleşmenin önünde engeller varsa aksaklıkların giderilmesini talep edeceğiz. Bazı işverenler bu imkânı suiistimal ederek çalışanı ücretsiz izne gönderiyor. Bunu kabul edemeyiz. Uzatılacaksa şartlarımızın dikkate alınmasını istiyoruz" diye konuştu.