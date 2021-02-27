Son dakika haberi: Kanal İstanbul neden gerekli? Ünlü profesör A Haber'de açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbulluların menfaati için yapacağız" yapacağız dediği Kanal İstanbul, megakent için neden gerekli? Şehir Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan'dan A Haber'de çok önemli açıklamalar

"İSTANBUL DÜNYA ÇAPINDA BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve kapsamlı projelere ihtiyacı var. Kanal İstanbul bir su geçişi projesi değil bir entegre, ekonomik kalkınma projesi. Bu proje ile birlikte on binlerce insan iş imkanı bulacak ve devletin milyarlarca dolar geliri oluşacak ve İstanbul dünya çapında bir cazibe merkezi haline gelecek. İstanbul'un bir Dubai gibi Singapur gibi olması gerekiyor. Kanal İstanbul işte bu kapıyı aralayacak. Kanal İstanbul ile ne yapılacak? Proje kapsamında şu anda Türkiye'nin en büyük limanı olan Ambarlı limanının 3 katı büyüklüğünde bir liman Karadeniz çıkışına inşaa edilecek ve Marmaray girişine bir liman inşaa edilecek. Bunun yanı sıra büyük bir marina inşaa edilecek. Bunun yanı sıra çok büyük bir kongre ve fuar merkezi inşaa edilecek ki Türkiye'de dünya çapında bir kongre ve fuar merkezi yok. Ayrıca çok büyük bir sağlık turizmi bölgesi kurulacak. Çok kapsamlı sağlık yatırımları olacak. 500 bin kişinin yaşayacağı akıllı şehir inşaa edilecek.

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İstanbul Havalimanını düşündüğümüzde, akıllı şehiri, kongre merkezini, fuar merkezini ve yapılacak on milyonlarca metrekare yeşil alanları düşündüğümüzde Kanal İstanbul ile şehir dünya üzerinde bir örneği daha olmayan bir cazibe merkezi olacak. GAP'tan daha önemli bir proje. Bu projeden en çok nemalanacak yer ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ama ne yazık ki İBB kendince bir takım siyasi argümanlar üzerinden İstanbul'a son derece faydalı olacak olan belediyeye ek gelir getirecek projeye karşı çıkmakta. Ortaya koydukları argümanların da bilimsel hiçbir açıklaması yok ne yazık ki.

MEVCUT BOĞAZ TRAFİĞİNİN RİSKLERİ

İstanbul Boğazı'nda 12 tane tehlikeli viraj var. Ayrıca Boğaz'da ters akıntı ve girdaplar var. İstanbul Boğazı büyük tonajlı gemiler için uygun bir su yolu değil. İstanbul'da telafisi mümkün olmayan kazalar olabilir. Örneğin sıvı doğal gaz taşıyan bir tankerin kaza yapması durumunda İstanbul'da büyük bir felaket yaşanır. Şehirdeki bu tek merkezliliğin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Tarih boyunca yaşanan kazalar da bunu gösteriyor.

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