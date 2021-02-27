Son dakika: Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! 1 Mayıs'ta başlıyor...

ÖN ÖDEMELİ KART NEDİR?

Ön ödemeli kart, bir vadesiz hesaba bağlı olmasına gerek kalmadan kullanıcının karta yüklediği miktar kadar harcama yapmasını sağlar. Kredi kartı ve banka kartında olduğu gibi bu kartlarda da kart numarası ve güvenlik kodu bulunur, POS cihazlarında kullanılabilir. Banka kartı ya da kredi kartı geçerli olan işyerlerinin tamamında kullanılabilir.