Ulusal mobil uyarı sistemi kuruluyor

Afet, acil durum, kamu düzeni, milli güvenlik ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan mobil uyarı sistemi (UYARSİS) kuruldu.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan UYARSİS kurulumuna ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yönetmelikle, afet, acil durum, kamu düzeni, milli güvenlik ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesi düzenleniyor" dedi. Piyasada bulunan uyumlaştırılabilir cihazlarla 3 ay içinde piyasaya arz edilecek olan uyumlaştırılabilir cihazlar, 6 ay içinde üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından CMAS yönteminin kullanılmasını sağlayacak şekilde sistemle uyumlaştırılacak. Üretici, imalatçı veya ithalatçı arzını gerçekleştirmediği cihazların uyumlaştırılmasından sorumlu olmayacak.