Yatırım, üretim ve istihdam reformu

Hazırlıkları devam eden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi ve hukuk reform paketlerinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Paket hukuksal bazı sıkıntıların giderilmesinin yanı sıra "yatırım, üretim ve istihdam" odaklı olacak. Yatırım ofisleri kurulurken, odak sektörlere büyük teşvikler verilerek hem cari açığın kapatılması hem de istihdamın artırılması sağlanacak. Önümüzdeki ay detayları duyurulacak ekonomik reform paketinin temel hedeflerinden biri yatırımcının önündeki engellerin kaldırılması, daha fazla yabancı yatırımcının çekilmesi olacak. Yatırımcının önünü açacak düzenlemelere pakette geniş yer verilecek.Paketle bürokrasiyi azaltacak gerekli yasal düzenlemeler yapılırken her ile yatırım ofisleri kurulması da planlanıyor. Buna göre yatırımcılar bütün işlemlerini bu ofisler vasıtasıyla takip edecek. Bir yatırımcı, fabrika kurmak ya da başka yatırımlar yapmak istiyorsa yatırım ofisi ile muhatap olacak. İşlemlerini buradan yürütecek. İşlemlerin tıkandığı yerde de yatırım ofisleri devreye girecek. Fabrika için arazi tahsisinden ruhsata kadar her türlü işlem ile ilgilenecek. Türkiye'nin cari açığını kapatmak ve yerli üretimi destekleyip Güney Kore, İspanya, Polonya, Avusturya gibi ülkeler düzeyine çıkması, pandemi sonrası yeniden şekillenen dünya ve üretim zincirlerinde yerini alması için gerekli adımlar atılacak. Türkiye'nin en büyük ithal kalemlerinin yer aldığı sektörler odak sektör olarak belirlenecek. Bu sektörlerdeki yatırımlara arsadan düşük faizli krediye, vergi ve prim indirimlerine kadar büyük destekler verilecek.Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı sektörler ve buralarda yapılabilecekler, kimyailaç (kimya ürünleri, polimerler, amino bileşenler, nano-teknolojik ürünler, aşılar), yarı iletken ve elektronik (robotik sistem sürücüleri, yeni nesil bataryalar, enerji depolama sistemleri, biyomedikal cihazlar), makine-techizat (sanayi robotları, takım tezgahları, iş makinaları, tarım makineleri), motorlu araçlar (elektrikli araç motorları, yakıt pilleri, özel tasarım aydınlatma ekipmanları, araçların ses ve gürültü aksanları, mobil uygulamalar), gıda (organik gıdalar, enzimler, aromotikler, süt proteinleri, nişasta türevleri) olarak sıralanıyor.Ekonomik paketin önemli ayaklarından biri de kamunun tasarrufa yönelmesi olacak. Bu kapsamda acil olmayan hemen hemen tüm işler beklemeye alınacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hangi alanlarda tasarrufa gidilebileceği konusunda çalışma yaptığı belirtildi.Pandemi nedeniyle yeniden yapılandırılan borçlar için ilk taksitler önümüzdeki ay başında ödenecek. İlk taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırmanın bozulması söz konusu. Pandeminin devam etmesi nedeniyle gerek iş dünyasından gerekse AK Partili milletvekillerinden ödemeler için 6 aylık bir erteleme talebi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilk taksitini ödeyemeyenlerin yapılandırmalarının bozulmaması yönünde bir çalışma yaptığı bildirildi.Kısa çalışma ödeneğinin mart sonuna kadar son kez uzatıldığı belirtilmişti. Uygulamanın sona ermesi halinde toplu işten çıkarmalar yaşanabileceği endişesi taşındığı için haziran ayına kadar uzatma talepleri var. Ancak uzatmaya ilişkin bir çalışma şu anda bulunmuyor. Pandeminin seyrine göre yeni kararların her zaman gündeme gelmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.