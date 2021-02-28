Bakkal Amca’nın elektrik faturası % 16 düşecek

Pandemi nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen esnafa bir destek de Kolen Elektrik'ten geldi. Algida ile işbirliğine giden şirket, Türkiye genelindeki 130 bin bakkala elektriği mevcut tarifeden yüzde 16 daha ucuza verecek. Köylere kadar uzanacak işbirliği kapsamında sağlanacak indirimle bir bakkalın yılda 1.5 faturası bedavaya gelecek.

Türk ekonomisinin önemli yapıtaşlarından olan bakkallara verilecek bu desteği önemli bulduklarını söyleyen Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karakurt, "Şu anda bakkallar ticarethane alçak gerilim tarifesi kapsamında enerjisini 59.9 kuruş/kilovatsaat'ten alıyor. Biz yüzde 16 indirimle vereceğiz. Bu indirimleri topladığınızda yılda 1.5 faturaları bedavaya gelecek. Yılda 260-270 milyon TL'lik tasarruftan söz ediyoruz" dedi.



SOSYAL FAYDA ÖNEMLİ

Sosyal faydayı önemseyen bir yapı olduklarını söyleyen Karakurt, önümüzdeki dönemde aynı uygulamanın restoranlar için de gündeme gelebileceğinin sinyallerini verdi.

Pandeminin esnaf üzerindeki tahribatlar azaltmak için sosyal faydayı daha yoğun bir şekilde gündemlerine aldıklarını söyleyen Karakurt, işbirliğinin kapsamı ile ilgili şunları anlattı: "Algida uzun zamandır üzerinde çalıştığı bu projesinde işbirliği yapmak üzere bizimle temasa geçti. Zaten bizim de konuştuğumuz bir konuydu. Çünkü zincir marketler hizmet alırken en uygununu bulabiliyor. Ama herhangi bir ilçedeki, köydeki bir bakkal bunu bilemediği için enerjisini yüksek rakamlardan alabiliyor. Biz bunları düşünürken, yüzde 70 pazar payına sahip Algida bizi davet etti. Bakkalların neredeyse tamamına ulaşan bir yapı olarak titiz bir çalışma yapmışlar. Türkiye geneline yayılmış 130 bine yakın bakkala faydamız olacağını düşünerek işbirliğine gittik." Karakurt, bakkalların kullandıkları dolaplardan dolayı enerji tüketimlerinin oldukça yüksek olduğunu anlattı.



KÖYLER DE DAHİL EDİLDİ

Yerel işletmeler için en ufak bir kazancın bile çok kıymetli olduğunu anlatan Karakurt, "Şubatın ortasında projeye start verdik. Türkiye genelinde yoğun bir katılım söz konusu olacaktır. Bir yılda en az 30-40 bin bakkalın sisteme dahil olması bekliyoruz" diye konuştu. Türkiye genelinde birçok zincir markete enerji verdikleri için bu konuda tecrübeli olduklarını anlatan Karakurt, "İşbirliği köy bakkallarına kadar uzayacak. Sadece abone olduğunda fiyatı tak diye düşecek" dedi.



VERİMLİLİK ARTMALI

Bakkalara verilecek destekte indirimin yanı sıra tüketimi doğru yönetmenin de büyük önem taşıdığını söyleyen Karakurt, bu konuda da önemli projelerinin olduğu bilgisini verdi: "Çok heyecanlıyız. Tüketimi kontrol eden, yöneten mekanizmalar var. Abonelikte belli bir rakama ulaşırsak bunlar konuyu gündemimize alacağız. Bunu da yaparsak yüzde 30-40'ları bulan bir tasarruf sağlamak mümkün olacak. Ancak bu sayede verimliliği artırırız."



CİRO KATLANARAK BÜYÜYOR

Kurumsal müşteri, ticarethaneler, KOBİ'lerin yanı sıra büyük kurumsal yapılara hizmet veren Kolen Elektrik, bütün Türkiye'ye abonelik sağlıyor. Yapılarını buna göre kurduklarını söyleyen Karakurt, "Tedarik şirketi olarak pazar lideri ya da ikinciyiz" dedi. Yıllık cirolarının 1.5 milyar TL olduğun kaydeden Karakurt, "Bu da katlana katlana gidiyor. Bizim üzerimizden 2 milyar kilovatsaatten fazla tüketim dönüyor" şeklinde konuştu. Faaliyete geçtikleri 2013'ten bu yana her yıl yüzde 100'ler seviyesinde büyüdüklerini belirten Karakurt, "Pandeminin gölgesinde geçen 2020'yi cirosal olarak yüzde 40 büyüme ile kapattık" dedi.