Bıçaklı gaspçı dehşeti! 20 yıl hapsi isteniyor

Bayrampaşa'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen olay, saat 00:10 sıralarında motorlu kurye olarak çalışan müşteki Hüseyin E.'nin aldığı siparişi teslim edeceği binanın önüne gelip motosikletini durdurduğu esnada gerçekleşti.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre, 4 Kasım 2020 tarihinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda şüpheli Mehmet G. motorlu kurye Hüseyin E.'ye elinde bıçakla yaklaşarak ve bıçağı sallayarak motosikletin anahtarı ile üzerindeki paraları vermesini istedi. Kaçmaya başlayan motorlu kurye Hüseyin E. hemen yan binada bulunan kafeye girerek sığındı. Hüseyin E.'yi takip ederek içeri giren şüphelinin tekrar müştekiden anahtarı ve paraları istedi. Ancak kafenin kalabalık olması nedeniyle şüpheli Mehmet G. kaçtı. Bu sebeple şüphelinin "silahla gece vakti yağma" suçunu işlediği ancak müşteki Hüseyin Esen'in kaçması ve sığındığı kafenin kalabalık olması nedeniyle suçu tamamlayamadığı bu suçun teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

ARACI SÜRMEZSE BIÇAKLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Polise haber veren Hüseyin E., şüpheliyi uzaktan takibe aldı. Şüpheli Mehmet G. kaçarken yol üstünde Hüseyin E. ile aynı iş yerinde gündüz vardiyasında çalışan Cihat B.'yi aracı ile seyir halindeyken gördü. Cihat B., şüpheliye ne yaptığını sordu. Bu sırada şüpheli Mehmet G., Cihat B.'nin kullandığı aracın sağ ön koltuğuna binerek elindeki bıçağı vücuduna dayamak suretiyle aracı sürmesini istedi. Sürmediği takdirde kendisini bıçaklayacağını söyledi. Cihat B., aracı sürerek bir süre ilerledikten sonra aracı yol kenarında bulunan bir benzinlik içerisine çekti. Cihat B. araçtan inmeyi başarırken şüpheli de araçtan inip mağduru kovaladı.

Şüphelinin bu eylemleri, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarını oluşturduğu belirtildi. Mehmet G.'nin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yağma', 'ulaşım araçlarının kaçırılması' suçlarından 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.