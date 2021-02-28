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30 milyar hedefine odaklandı

Giriş Tarihi: 28.2.2021 ABONE OL
Faizsiz finans 30 milyar hedefine odaklandı
EMİN Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, yasa ile temelleri 1991'de atılan faizsiz finans sisteminin önünün açıldığını söyledi. Üstün, yasa ile sistemin daha sağlıklı işleyebilmesi için asgari sermayesinin 100 milyon lira olması, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı gibi yükümlülükler getirildiğini belirtti. Üstün, "Özellikle toplam konut ve araç satışlarındaki mevcut payımızı, yıllar içinde 3-4 katına çıkarabileceğimize inanıyorum. Teslimatlardaki bu artışla 2-3 yıl içinde ekonomiye yaptığımızkatkıları da 30 milyar TL düzeyine çıkarabiliriz" değerlendirmesini yaptı.
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Faizsiz finans 30 milyar hedefine odaklandı
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