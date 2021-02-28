İnsansız model uçak yapan Vanlı kızların 'Selçuk Bayraktar' heyecanı!

Kimya öğretmeni Kadir Karakaş ise, "Haberden sonra bize mesajlar geldi çok güzel tepkiler aldık. Selçuk Bayraktar'ın yaptığımız bu çalışmayı sosyal medya hesaplarından paylaşmış. Bu bizi son derece mutlu etti ve çok gururlandık. Bu güzel olay karşısında okulda bulunan öğrencilerimiz bana gelip, hocam bizde uçak mühendisi olmak istiyoruz deyince çok şaşırdım ve çok mutlu oldum" dedi.