Son dakika: Altında büyük vurgun! Uzmanlardan kritik uyarı





Kuyumcuya satış, kalpazanlar için bu işin en riskli yöntemi olarak kabul ediliyor. Nihayetinde bir çok kuyumcu, altını artık kesmeden veya test etmeden almıyor. Ancak bazı kuyumcular da kalpazanlardan nasibini alıyor. Vatandaşa direkt satış ise en kolay yöntem... Hastane bahçelerini adres edinen dolandırıcılar, "Hasta yakınım var, acil para gerekiyor" gibi bahanelerle, sahte altını vatandaşa piyasa değerinin altında satıyor.