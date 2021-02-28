Yerli oto fabrikası yükseliyor

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz 2020'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. TOGG'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının altyapı çalışmalarının tamamlandığı, boyahane binası temelinin demir montajının başladığı duyuruldu.



DRONE'LA ÇEKİLDİ

TOGG fabrikasının inşaatının geldiği son durum dron'la havadan görüntülendi. Bölgedeki hareketlilik, Aralık 2020 ile Şubat 2021 tarihindeki görüntüler kıyaslandığında dikkat çekerken; fabrikanın inşaatının hızla ilerlediği gözlemlendi. Fabrikadaki çalışmaların 2021 yılı itibarıyla bitirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen tesis, 22 milyar liraya mal olacak. TOGG'un sosyal medya hesabından geçen hafta yapılan açıklamada, "Gemlik tesisimizin zemin güçlendirme ve üst yapı çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 1.500 kişilik saha çalışma ortamı hazırlıkları sürüyor. Zemin güçlendirme çalışmalarında, son aşamaya gelindi. 22 bin 656 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 725 bin metreküp kazı yapıldı" denilmişti.