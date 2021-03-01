7 milyon konutun deprem sigortası yok

Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortası'na, Türkiye'deki 17 milyon 682 bin 80 konuttan sadece yüzde 56.7'si sahip bulunuyor. Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre, en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 14 bin 550 konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 68'lik oranla 4 milyon 90 bin 777 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.Marmara Bölgesi'ni yüzde 56,80 ile Ege, yüzde 52,40 ile İç Anadolu, yüzde 50,10 ile Doğu Anadolu, yüzde 48,50 ile Akdeniz, yüzde 46 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 44,80 ile Karadeniz izledi. Bugüne kadar Türkiye genelindeki 17 milyon 682 bin 80 konuttan yüzde 56.7'si, yani 10 milyon 19 bin 758 konut için deprem sigortası yaptırıldı. DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 760 milyon liralık ödemede bulunuldu.