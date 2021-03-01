Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları, dönemlik olarak güncelleniyor Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum, bankaların sunduğu kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından paylaşılan verilere göre, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte, 1 Mart tarihli Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI (1 MART 2021)

Bankaların 1 Mart 2021 tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...