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Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? , , ve bankaların kredi faiz oranları

Bankalar kredi faiz oranlarını belirli dönemlerde güncelleniyor. İlgili bankaların kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda zorlukları beraberinde getirdi. Bu durum bankaların kredi paketlerine olan ihtiyacı arttırdı. Son verilere göre, Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte, 1 Mart tarihli , , ve bankaların kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 1.3.2021 15:21 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları, dönemlik olarak güncelleniyor Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum, bankaların sunduğu kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından paylaşılan verilere göre, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte, 1 Mart tarihli Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI (1 MART 2021)

Bankaların 1 Mart 2021 tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.47

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.6

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.49

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1.62

Konut Kredisi ADK: 1.34

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Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları
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