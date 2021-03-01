Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları, dönemlik olarak güncelleniyor Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum, bankaların sunduğu kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından paylaşılan verilere göre, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte, 1 Mart tarihli Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…
Bankaların 1 Mart 2021 tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:
Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.47
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.6
Taşıt kredisi: 1.58
Konut kredisi: 1.42