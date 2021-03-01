Çin’le ticarette ürün yelpazesi genişliyor

Çin'le mesafeyi 12 güne indiren Türkiye, 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için dört koldan atağa geçti. Türk-Çin İş Geliştirme Derneği Başkanı İhsan Beşer, "Çin haritası üzerinde eyalet, il bazında hangi ürünlere ihtiyaç olduğuna yönelik çalışma yapıyoruz. İki ülke arasında sınırsız bir ticaret, işbirliği potansiyeli var. Üzüm, hurma, incir, kakaolu gıdalar, zeytinyağı, tekstil ürünleri arasında kürkler, deri potansiyeli yüksek ihraç ürünleri arasında yer alıyor. Çin, makarna, kuskus, reçel, jöle, marmelat alımını artırdı. Türk firmaların ürün bazlı lobiler oluşturması gerekiyor" şeklinde konuştu. Beşer, Türkiye ile Çin arasında sınırsız bir ticaret ve işbirliği potansiyeli olduğunu belirterek, "Milyonlarca taraftara sahip olan spor kulüplerimiz, Çin'de spor okulları açabilir, futbol kampları kurabilir. Bu alandaki birikimimizi, Çinli futbolseverlerle paylaşmamız mümkün" dedi.