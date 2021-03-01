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KKTC’ye su taşıyan boruları denetleyecek çıkış bacası tamamlandı

KKTC’ye su temini projesi kapsamı içinde bulunan, Ala köprü barajından Girne Çeçitköy Barajı’na su taşıyan boruları denetleyecek çıkış bacası tamamlandı.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 1.3.2021 09:40 ABONE OL
KKTC’ye su taşıyan boruları denetleyecek çıkış bacası tamamlandı

Mersin'in Anamur ilçesi Ala köprü barajından KKTC'ye su taşıyan boruların basıncını hafifletmek ve herhangi bir bağlantı hatasını kontrol etmek için yapılan betonarme baca inşaatı tamamlandı.

Anamur Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp su, 2050 yılına kadar Kıbrıs'ın bütün içme suyu ihtiyacını karşılayacak. KKTC Su Temin Projesi çerçevesinde dünyada ilk kez uygulanan deniz geçişi, 80 kilometre, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçen su Girne'nin Gecitköy barajına ulaşıyor.

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KKTC’ye su taşıyan boruları denetleyecek çıkış bacası tamamlandı
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