KKTC’ye su taşıyan boruları denetleyecek çıkış bacası tamamlandı

Mersin'in Anamur ilçesi Ala köprü barajından KKTC'ye su taşıyan boruların basıncını hafifletmek ve herhangi bir bağlantı hatasını kontrol etmek için yapılan betonarme baca inşaatı tamamlandı.

Anamur Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp su, 2050 yılına kadar Kıbrıs'ın bütün içme suyu ihtiyacını karşılayacak. KKTC Su Temin Projesi çerçevesinde dünyada ilk kez uygulanan deniz geçişi, 80 kilometre, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçen su Girne'nin Gecitköy barajına ulaşıyor.