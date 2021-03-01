Mart ayının KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih...

Mart ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri için gözler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Her ay ödeneğin hesaplara yatacağı tarihler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruluyordu. Bu kapsamda bu aya ilişkin ödemelerle ilgili olarak "Mart ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan kısa çalışma ödeneği bu ayki ödeme ile beraber sona erecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, ÖDENEK NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası Kısa Çalışma Ödeneği için son tarihi duyurmuş ve normalleşme adımlarıyla beraber bu ödeneğin de Mart ayında sona ereceğini ifade etmişti. Bu ayın ödemeleri için gözler bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON KEZ UZATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.
Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.
Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.