Milyar liralar artık poşetle ‘çöpe’ gitmiyor

Hükümetiniki yıl önce hayata geçirdiği ücretli poşet uygulamasının kazananı marketler değil çevre ve Hazine oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşet kullanımını yüzde 80 düşürdüklerini, geri kazanım katılım payı tahsil edilen poşet sayısının 23 milyon âdete ulaştığını söyledi. Bakan Kurum, "Plastik poşet kullanım alışkanlığı dâhil olmak üzere önemli kazanımlar elde edildi. Uygulamanın devamında fayda görüyoruz. İki yıl önce 30 milyar adet olan piyasaya sürülen plastik poşet miktarı 2.5 milyar adete düştü" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da destek verdiği plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren uygulamanın sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Kurum, 2019'da satılan her bir poşetten 25 kuruşun 15 kuruşunun, geçen yıl 18 kuruşunun geri kazanım katılım payı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödendiğini anımsatarak, "Bu rakam 2021 yılı için 19 kuruş olarak belirlendi. Ücretlendirme uygulamasına tabi tutulan plastik poşet sayısı 2019'da 17 milyon, geçen yıl geri kazanım katılım payı alınan poşet sayısı da 23 milyon adet oldu" dedi.